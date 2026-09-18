Sheinbaum destaca inversión por 75 mmdp para infraestructura en el Edomex

Claudia Sheinbaum en Edomex

La presidenta Claudia Sheinbaum estuvo este viernes en Toluca, Estado de México, con motivo de la glosa de su Segundo Informe de Gobierno y en su visita número 64 a la entidad, destacó los trabajos coordinados con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, entre ellos se tiene estimada una inversión por 75 mil millones e pesos para infraestructura en la entidad.

El evento se llevó en el Parque Metropolitano Bicentenario, con la presencia de miles de asistentes, organizaciones, funcionarios y simpatizantes que acudieron desde horas antes al encuentro.

Bajo el lema “Honestidad y resultados en el Estado de México”, Sheinbaum expuso proyectos de infraestructura, movilidad, agua, saneamiento y programas sociales, con énfasis en las actividades diseñadas en la zona oriente de la entidad.

De los principales proyectos mencionados fue el Plan Integral de la Zona Oriente, la cual conforma 121 programas y acciones en municipios como Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Las obras contemplan una inversión superior a 75 mil millones de pesos y están dirigidas a atender infraestructura y servicios básicos, entre ellos agua potable, drenaje, educación, salud y recuperación de espacios públicos.

En materia hidráulica, incluyen más de 100 iniciativas, entre ellas el nuevo Colector de Chalco, el Túnel Churubusco-Xochiaca y el vaso regulador El Salado, además de trabajos de desazolve y rehabilitación de cárcamos y pozos de absorción.

La mandataria presidencial reveló trabajos de saneamiento y restauración ambiental de la cuenca del Río Lerma-Santiago, específicamente en afluentes y humedales del Valle de Toluca.

Movilidad y conectividad

Dentro del balance se consideraron proyectos de transporte que tienen el objetivo de consolidar la conexión del Estado de México con la Ciudad de México.

Transportes de movilidad como el Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”, el Tren Suburbano AIFA-Lechería y el Trolebús Mexiquense de Chalco, fueron enfatizados en el Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum.

Asimismo, se anticipan trabajos de ampliación, modernización y mantenimiento de infraestructura carretera, incluida la autopista Toluca-Zihuatanejo, a fin de de fortalecer la conectividad hacia el sur de la entidad y la costa del Pacífico.

Por añadidura, Sheinbaum enunció que 1.9 millones de mexiquenses han salido de la pobreza durante el actual sexenio estatal.

La visita de la presidenta sucede a menos de dos semanas de que Gómez Álvarez presente su Tercer Informe de Gobierno, programado para el 30 de septiembre en el Teatro Morelos de Toluca.

La Crónica de Hoy 2026