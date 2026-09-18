México: ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este viernes 18 de septiembre? (Moisés Pablo Nava)

A las 15:53 horas el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un movimiento de 4.0 en la escala de Richter percibido a través de su sensores de movimiento.

El epicentro se localizó al sureste de la ciudad de Salina Cruz en Oaxaca en una profundidad de 25.7 kilómetros.

¿Quién se encarga de la Alerta Sísmica en México?

De acuerdo son información del SSN, ellos no son los encargados del manejo de la Alerta Sísmica, además de que ellos tampoco organizan el Segundo Simulacro Nacional.

La institución que se encarga del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A.C. (CIRES, A. C.). Asociación Civil dedicada a la investigación científica y tecnológica, para la instrumentación sísmica.

Asimismo, mencionó que la Secretaría de Gestión Integral de Riego y Protección Civil es el organismo encargado para determinar fecha, hora y escenarios hipotéticos para los simulacros nacionales.

¿Dónde sonará la alarma en el 2do Simulacro Nacional?

El Gobierno de México anunció que las alarmas del Segundo Simulacro Nacional 2026, tendrá dos manera de sonar, por alerta sísmica y alerta vía celular.

La alerta sísmica forma parte de la señal oficial de SASMEX y sonará por los altoparlantes, en la radio AM/FM y en televisión comercial.

Mientras que la alerta vía celular sonará únicamente con equipos compatibles a través de mensajes con sonido y además de una vibración del aparato.