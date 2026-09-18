Detienen a “La Barbie de la Alianza” en Monterrey: ¿De qué se le acusa a la influencer?

"La Barbie de la Alianza", detenida junto a otras dos personas. La influencer fue detenida al norte de Monterrey en posesión de cargadores y drogas. (@EJTO_FAM_GN/X)

“Fanny La Reylop” como también era conocida en Facebook, fue detenida en compañía de Alfredo Eleazar “N” alias “El Black”, identificado como uno de los principales generadores de violencia en el estado, y Melany “N” en el norte de Monterrey.

Estefani era conocida por difundir videos en redes sociales sobre su estilo de vida, mostrando sus pertenencias al igual que fajos de billetes, mientras que Alfredo Eleazar “N” era catalogado como uno de los principales líderes delictivos de la zona

¿Cómo y por qué detuvieron a “La Barbie de la Alianza”?

Los hechos ocurrieron el 16 de septiembre en la colonia San Bernabé al norte del municipio de Monterrey en el cruce de la avenidas Cabezada y Nepenta, lugar en el que Estefani de 31 años, Alfredo Eleazar de 38 años y Melany de 18 años fueron detenidos por elementos de la Fuerza Civil, mientras viajaban en un vehículo Nissan. La detención fue gracias al despliegue de un operativo estratégico por parte de elementos de la Fuerza Civil.

Se reportó que se les encontró dentro del vehículo 7 cargadores de arma larga, más de cien dosis de cocaína y marihuana y teléfonos celulares. Al mismo tiempo, se ha identificado a Alfredo Eleazar “N” por ser considerado “objetivo prioritario” por parte de las autoridades. Debido a esta detención, ya se investiga si “La Barbie de la Alianza” tiene relación con actividades ilícitas registradas en los últimos meses.

¿Quién es La Barbie de la Alianza, qué hacía y por qué era una influencer?

Estefani contaba con 68 mil seguidores y era conocida por publicar fotos y videos de su estilo de vida, en el que mostraba sus autos de lujo, la remodelación de su recámara con muebles dorados, joyería, fajos de billetes y distintos artículos con el estampado de la muñeca Barbie como en ropa. Recientemente también había compartido los avances de la construcción de su “quinta” en la zona de la Carretera 35 en Nuevo León.

También era conocida en la zona por realizar préstamos de dinero, actividad por la cual, según ella difundía, habría logrado costearse ese estilo de vida. Las publicaciones que se encuentran en sus redes señalaban a las personas dónde depositar los pagos de los préstamos y cómo contactarla en caso de necesitar alguno.