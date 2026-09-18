¿Lloverá el fin de semana en CDMX? Pronóstico del tiempo 19 y 20 de septiembre

Lluvia en CDMX. CIUDAD DE MÉXICO, 31MARZO2026.- Al medio día de este martes se presentó una lluvia que sorprendió a los capitalinos que caminaban por las calles del Centro Histórico, quienes buscaron distintas maneras de protegerse. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

Para este fin de semana se pronostican lluvias débiles en la Ciudad de México con un cielo parcialmente nuboso y aparición de chubascos. Acá todos los detalles del pronóstico.

¿A qué hora y cuánto en la CDMX este 19 y 20 de septiembre?

Con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua: El pronóstico de clima para este fin de semana en la CDMX incluye chubascos por la tarde y lluvias débiles, con cielos medianamente nublados en la mañana.

Para el día sábado se prevé que al amanecer, el cielo permanezca parcialmente nublado, con un clima de entre 12°C y 14°C, mientras que por la tarde habrá un 70% de probabilidad de presencia de chubascos con un clima de entre 25°C y 27°C. Por la noche, la lluvia se calmará, dando paso a una baja en la temperatura osilando entre los 15 °C y 17°C con apenas un 40% de probabilidad de lluvias aisladas.

El domingo, igualmente por la mañana, habrán cielos medio nublados, con un clima de entre 13°C y 15°C, mientras que por la tarde, además de subir la temperatura a a 25°C y 27°C, habrá probabilidad de un 60% de chubascos para que al finalizar el día las lluvias cesen y la temperatura baje a 16°C y 18°C con un cielo medio nublado nuevamente.