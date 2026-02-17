México y Reino Unido estrechan relaciones en educación superior

Proyecto para fortalecer educación superior ANUIES, Flacso y British Council lanzan proyecto estratégico para fortalecer la educación superior y las microcredenciales

Con el lanzamiento del proyecto “Nutriendo el Ecosistema de Educación Superior Global, conectando la educación transnacional, microcredenciales y sostenibilidad para alianzas escalables entre el Reino Unido y México”, la ANUIES, FLACSO México y el British Council buscan transformar el panorama educativo de nivel superior.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en colaboración con el British Council y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO México, inauguraron el encuentro para el lanzamiento del referido proyecto, a través del cual se busca transformar el panorama educativo nacional y fortalecer los vínculos internacionales.

El secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Luis González Placencia, explicó que dicho proyecto se enmarca en un contexto de profunda transformación de la educación superior en el país impulsada en conjunto con la Subsecretaría de Educación Superior y la Plataforma Saberes MX; dicha iniciativa busca responder con mayor pertinencia a los cambios globales, ampliando el acceso al aprendizaje a lo largo de la vida

De ahí que la alianza tiene como objetivo central generar espacios de diálogo, reflexión y análisis estratégico entre actores clave de la educación superior nacionales como internacionales.

Se busca analizar el impacto de la educación transnacional y la irrupción de las microcredenciales como herramientas para el fortalecimiento institucional y el desarrollo sostenible del sistema educativo mexicano.

Asimismo, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, precisó que esta iniciativa promueve alianzas académicas escalables entre México y el Reino Unido orientadas a vincular la educación superior con los objetivos del desarrollo sostenible y las prioridades de la política pública nacional y busca conectar capacidades institucionales de innovación educativa y cooperación internacional, posicionando a México como actor activo en la construcción del ecosistema global de educación superior.

Desde esta visión se reafirma que la educación superior es un bien público y un instrumento democratizador fundamental para reducir brechas, ampliar oportunidades y promover una internacionalización con sentido social orientada a la equidad, la inclusión y hacia la cultura de paz, señaló.

A su vez, Jacqueline Priego de la Universidad de Portsmouth en Inglaterra y Decana Asociada de Internacionalización de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, destacó el compromiso del Consejo Británico en México que permite, con su financiamiento, oportunidades entre las asociaciones académicas. Informó que hoy inicia una nueva etapa para nutrir la colaboración para la internacionalización entre ambos países e informó que la universidad de Portsmouth lanzará una convocatoria para que 20 estudiantes vayan de intercambio a esa universidad.

Por su parte, Raúl Pacheco-Vega, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México, dijo que las microcredenciales hoy ocupan un lugar importante en la vida académica y para el fortalecimiento continuo. Por lo que representan una transformación para construir rutas en la formación de las y los estudiantes, representando igualmente grandes desafíos para el sistema educativo.

En su oportunidad, Darren Coyle MBE, director de British Council, señaló a la ANUIES como una verdadera aliada para la difusión de las estrategias en educación superior y externó que la educación internacional resulta primordial para el Reino Unido, de ahí la importancia de impulsar las alianzas en la calidad educativa que generen impacto real en las sociedades. Agregó que este encuentro académico sobre microcredenciales y educación transnacional para la internacionalización es una temática central, enfocada en la transformación digital, la formación continua y la movilidad académica. Destacó el que existen iniciativas que buscan crear estándares regionales y globales para certificar competencias de manera ágil y flexible.

A su vez, Gerardo Tamayo Castro Paredes, director de becas y posgrado de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, dijo, en representación de Rosaura Ruiz, titular de dicha dependencia, que en el contexto de la globalización la educación enfrenta una transformación y el reto de reducir brechas de acceso a la internacionalización, por lo que la cooperación internacional es esencial para consolidar a la educación como motor de desarrollo sostenible de México.

Carlos Iván Moreno Arellano, director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Subsecretaría de Educación Pública, resaltó que las micro-credenciales están redefiniendo los esquemas educativos en el contexto actual de transformación de la educación superior, marcado por la internacionalización, la innovación pedagógica y la necesidad de avanzar hacia modelos más flexibles y sostenibles, por lo que resulta fundamental generar espacios de diálogo estratégico que permitan analizar y articular nuevas modalidades formativas.

Resaltó que desde la Subsecretaría de Educación Superior vemos este esquema cómo el derecho que tienen las y los jóvenes a prepararse para integrarse al mundo laboral y reiteró que en la Subsecretaría, Saberesmx es la plataforma gratuita para acercar a todas y todos al conocimiento y que estos encuentros buscan equilibrar la automatización con un aprendizaje centrado en la persona, asegurando que la educación continua responda a los desafíos del futuro.