“Viva el México independiente y soberano”: clama la presidenta Sheinbaum en su Segundo Grito de Independencia

Segundo Grito de Sheinbaum La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó la soberanía de México en la segunda ceremonia a su cargo. (Especial)

Con un Zócalo a reventar, entre gritos de apoyo y algunas rechiflas, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su segundo Grito de Independencia desde el balcón central de Palacio Nacional, en el marco del 216 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México.

Miles de personas se congregaron en el corazón de la Ciudad de México para presenciar la ceremonia cívica, donde destacó la proclama de la soberanía así como el reconocimiento de las mujeres insurgentes, pueblos vernáculos y afromexicanos por parte de la mandataria, quien fue acompañada por su esposo Jesús María Tarriba.

🇲🇽 Claudia Sheinbaum encabezó su segundo Grito de Independencia como presidenta de México desde el balcón de Palacio Nacional, ante miles de personas reunidas en el Zócalo capitalino.



👥 La mandataria estuvo acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba, durante la ceremonia por… pic.twitter.com/srLtvGqHz9 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 16, 2026

¿Qué proclamó Sheinbaum en su Segundo Grito?

¡Mexicanas y mexicanos!

¡Viva la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Téllez Girón!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Gertudris Bocanegra!

¡Viva Guadalupe Victoria!

¡Viva Antonia Nava!

¡Viva las heroínas y los héroes que nos dieron patria!

¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos!

¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la justicia!

¡Viva la democracia!

¡Viva México libre, independiente y soberano!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

¿Cómo fue el Segundo Grito de Sheinbaum?

El acto concluyó con el ondeo de la Bandera de México, el sonar de las campanas de la Catedral Metropolitana y un espectáculo de fuegos artificiales y luces sobre el primer cuadro de la capital.

Este fue el segundo Grito de Independencia encabezado por Claudia Sheinbaum desde que asumió la Presidencia de la República el 1 de octubre de 2024

Al igual que su primer ceremonia, la de 2025, la mandataria destacó la figura de las mujeres independentistas, sin utilizar sus apellidos de casada, como fue el caso de Josefa Ortiz Téllez Girón “La Corregidora”.

La proclama de la soberanía, a su vez, aconteció en un clima de constantes embates políticos y judiciales por parte de la Administración de Donald Trump contra figuras del oficialismo, como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.

Tras la ceremonia del Grito, continuaron los actos musicales y de fuegos artificiales en un Zócalo repleto de asistentes.