Pensión Bienestar Adultos Mayores: ¿Cuándo es el próximo pago y cuánto depositarán? (Cuartoscuro/Fernando Carranza García)

La Pensión Bienestar para Personas Adultas Mayores entrega 6,400 pesos bimestrales a cada beneficiario. En el primer bimestre del año, más de 18 millones de personas recibieron sus pensiones y apoyos económicos, los cuales suman una inversión social de más de 99 mil 345 millones de pesos.

Por este motivo, millones de personas están expectantes de cuándo se llevará a cabo el próximo depósito del programa. Aquí te decimos lo que se sabe hasta el momento.

¿Cuándo es el próximo pago de la Pensión Adultos Mayores en 2026?

Pese a que el calendario oficial de pago de la Pensión para Adultos Mayores 2026 aún no ha sido publicado por instancias oficiales, la Secretaría del Bienestar ha anunciado que la dispersión del segundo bimestre del año se llevará a cabo en el mes de marzo.

El pago de este programa del gobierno federal se realizará de manera escalonada para evitar la saturación en sucursales, como se ha realizado en meses anteriores, y de acuerdo con los canales oficiales, el calendario se dará a conocer entre el 2 y el 6 de marzo, por lo que te instamos a mantenerte atento a los canales oficiales, o bien, aquí en Crónica te estaremos informando en cuanto se actualice la información.

¿Quiénes cobrarán primero la Pensión del Bienestar en marzo?

El calendario de dispersión del programa se distribuye a partir de la primera letra del apellido paterno de los y las beneficiarias. Se espera que el calendario se dé a conocer entre el 2 y el 6 de marzo.

A continuación, te compartimos cuál será la distribución de pago y un ejemplo de la organización del calendario, de acuerdo con meses pasados:

Día 1: Letra A

Letra A Día 2: Letra B

Letra B Día 3: Letra C

Letra C Día 4: Letras D, E, F

Letras D, E, F Día 5: Letra G

Letra G Día 6: Letras H, I, J, K

Letras H, I, J, K Día 7: Letra L

Letra L Día 8: Letra M

Letra M Día 9: Letras N, Ñ, O

Letras N, Ñ, O Día 10: Letras P, Q

Letras P, Q Día 11: Letra R

Letra R Día 12: Letra S

Letra S Día 13: Letras T, U, V

Letras T, U, V Día 14: Letras W, X, Y, Z

El calendario oficial de pago se dará a conocer en los primeros días de marzo, por lo que sabrás de manera exacta qué día podrás retirar el pago de la Pensión en alguna de las sucursales afiliadas o en alguna sucursal del Banco del Bienestar.