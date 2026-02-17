Registra GN 191 enfrentamientos en 2025;Mueren 115 presuntos integrantes del crimen organizado

Muertes por enfrentamientos con la Guardia Nacional Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, y Sonora acumulan más de la mitad de los casos. (Fotógrafo Especial)

La Guardia Nacional reconoció que durante 2025 fallecieron 115 personas civiles como resultado de 191 enfrentamientos armados en los que su personal utilizó armas de fuego para repeler agresiones de presuntos integrantes de la delincuencia, de acuerdo con su Informe Anual de Actividades 2025, remitido al Senado de la República.

Durante ese periodo, la corporación reportó 206 agresiones armadas contra su personal.

En 191 casos, los elementos hicieron uso de armas de fuego conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

Más de la mitad de estos ataques se concentraron en cuatro entidades: Michoacán (45), Sinaloa (30), Guanajuato (24) y Sonora (13), zonas consideradas de alta incidencia delictiva.

El documento, entregado para su análisis legislativo, perfila uno de los puntos más sensibles del debate en materia de seguridad pública: el uso legítimo de la fuerza, la letalidad de los operativos y los mecanismos de control interno, en un año marcado por alta violencia en regiones estratégicas del país.

Al cierre de 2025, la Guardia Nacional estuvo integrada por 121,247 elementos, de los cuales 112,589 son militares y 8,658 provienen de la extinta Policía Federal y personal de confianza.

El despliegue operativo en las 32 Coordinaciones Estatales alcanzó 100,911 efectivos, consolidando su presencia territorial como principal fuerza de seguridad federal.

El informe subraya que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no emitió recomendaciones durante 2025 por exceso en el uso de la fuerza contra la Guardia Nacional.

No obstante, sí notificó 365 expedientes de queja por presuntas violaciones a derechos humanos: 191 concluyeron sin responsabilidad y 174 siguen en investigación.

Además, la CNDH emitió la recomendación 196VG/2025, derivada de hechos ocurridos el 30 de mayo de 2023 en Aguililla, Michoacán, por violaciones graves a derechos humanos, atribuibles a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán.

En tareas de seguridad pública federal y apoyo a estados y municipios, la Guardia Nacional detuvo a 8,505 personas:

• 2,375 fueron puestas a disposición del Ministerio Público federal,

• 3,191 ante autoridades del fuero común, y

• 2,939 por faltas administrativas.

También reportó aseguramientos relevantes de vehículos, armas, hidrocarburos, sustancias ilícitas, divisas y equipo táctico.

En el combate al robo de combustible, destacó el aseguramiento de más de 6.4 millones de litros de gasolina, 7.7 millones de litros de diésel, 592 mil litros de gas LP, otros 6.9 millones de litros no identificados, así como la detección de 1,146 tomas clandestinas.

El informe dedica un apartado amplio a la disciplina y control interno, uno de los puntos que anticipa revisión legislativa.

Durante 2025, 58 integrantes fueron sancionados: 17 removidos, 39 suspendidos temporalmente y dos cambiados de unidad.

Además, se aplicaron 17,973 correctivos disciplinarios, que incluyeron 8,222 arrestos, 9,258 restricciones y 493 amonestaciones privadas.

La Unidad de Asuntos Internos inició 2,106 expedientes de investigación, realizó 181 investigaciones de campo y concluyó 4,109 expedientes, de los cuales 471 derivaron en procedimientos administrativos contra 602 elementos.

Como resultado, se presentaron 103 denuncias penales que involucran a 320 integrantes y se dio vista al Órgano Interno de Control en 262 casos.