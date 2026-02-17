SAT: ¿qué es la homoclave y para qué sirve? Conoce cuál es la homoclave en tu RFC, para qué sirve y cómo puedes conocer la tuya (Daniel Augusto)

Si necesitas realizar algunos trámites, pero te solicitan tu RFC con homoclave, conoce cuál es, para qué sirve y cómo conocer la tuya sin tener que sacar cita en el SAT.

El RFC es una clave alfanumérica que identifica a cada contribuyente ante la autoridad fiscal, la cual es asignada por el SAT y la homoclave forma parte del RFC.

¿Qué es la homoclave del RFC y cómo se compone?

Toda clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) asignada tanto a las personas físicas como morales contiene al final tres caracteres diferenciadores únicos, los cuales se conocen como homoclave.

En el caso de las personas físicas, su RFC se compone de 13 dígitos asignados de la siguiente manera:

Los primeros cuatro dígitos son asignados de acuerdo a las letras iniciales de tu nombre y apellidos.

son asignados de acuerdo a las letras Los siguientes cuatro caracteres corresponden a tu fecha de nacimiento , anotándose los dos últimos dígitos del año de nacimiento, continuando con dos dígitos para el mes y dos dígitos para el día.

, anotándose los dos últimos dígitos del año de nacimiento, continuando con dos dígitos para el mes y dos dígitos para el día. Finalmente, los últimos tres dígitos corresponden a la homoclave.

En el caso de las personas morales, el RFC se encuentra compuesto por 12 dígitos, organizados de la misma manera, a excepción de que los primeros tres caracteres se asignan de acuerdo a la denominación o razón social de la persona moral.

¿Para qué sirve la homoclave?

El SAT asigna una homoclave al RFC de los contribuyentes, la cual sirve para evitar la duplicidad en este, y así se pueda mantener el registro sin claves que generen confusión para identificar a los contribuyentes.

Por lo que, si acabas de obtener tu RFC y desconoces cuál es tu homoclave, aquí te decimos cómo podrás consultarla.

¿Cómo consultar tu homoclave en el portal del SAT?

El portal del SAT les permite a sus contribuyentes consultar cuál es su clave de RFC (incluyendo su homoclave) mediante el CURP, sin necesidad de sacar cita y aquí te decimos cuáles son los pasos:

Ingresar al sitio del SAT, seleccionar el apartado “Otros trámites y servicios” y “Consulta tu clave de RFC mediante CURP” .

y . Una vez dentro del apartado tendrás que dar clic en “ejecutar en línea” .

. Te abrirá una nueva pestaña, en la cual tendrás que ingresar tu CURP, además de otros datos como año de inscripción, código postal y entidad federativa.

Como resultado, si los datos proporcionados son correctos y la CURP ya está asociada a un RFC, el portal te indicará cuál es, incluyendo la homoclave.