Sheinbaum confirma el envío de más ayuda humanitaria a Cuba, pero sin petróleo

Presidenta Claudia Sheinbaum México prepara un nuevo envío de ayuda humanitaria para Cuba, enfocado en alimentos y otras solicitudes del gobierno de la isla.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México enviará un nuevo paquete de ayuda humanitaria a Cuba, en medio del endurecimiento de la situación en la isla; detalló que el apoyo incluirá principalmente alimentos y otros insumos solicitados por las autoridades cubanas.

Desde palacio nacional, la mandataria explicó que el objetivo es atender necesidades básicas de la población cubana, sin embargo, subrayó que estos envíos no contemplan, por el momento, el suministro de combustibles, ante el contexto internacional y las sanciones impulsadas por Estados Unidos.

Sheinbaum fue enfática al señalar que México no comparte la política estadounidense de imponer sanciones o aranceles a países que venden petróleo a Cuba. “Protegemos al pueblo de México y a nuestro país, manifestamos que no estamos de acuerdo y seguimos ayudando de diferentes formas al pueblo cubano”, expresó.

La presidenta no precisó la fecha en la que se realizará este nuevo envío, que sería el segundo en el actual escenario de tensión, luego de que Washington anunciara sanciones contra quienes suministren crudo a la isla. La situación ha impactado de forma directa en las condiciones humanitarias y energéticas del país caribeño.

En su mensaje, Sheinbaum también reiteró su postura a favor de la autodeterminación de los pueblos. Señaló que corresponde únicamente a la población cubana decidir la forma en que se gobierna, sin intromisiones externas ni presiones de otros gobiernos.

Además del apoyo material, el Gobierno mexicano ha expresado su disposición a fungir como mediador entre Cuba y Estados Unidos y a facilitar un posible puente aéreo hacia la isla, como parte de los esfuerzos para enfrentar las dificultades logísticas y energéticas que atraviesa el país caribeño.