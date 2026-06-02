Avanza en San Lázaro reformas sobre Salud mental, cáncer y vapeadores; trabajo de la Comisión de Salud

Comisión de Salud de la Cámara de Diputados También organizó foros con especialistas para enriquecer las propuestas legislativas.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados cerró uno de sus periodos de trabajo más activos al dictaminar 45 asuntos considerados de alto impacto social, entre ellos reformas enfocadas en la prevención de enfermedades, la atención a grupos vulnerables y el fortalecimiento del sistema de salud en México.

El presidente de la comisión, el diputado Pedro Zenteno Santaella, informó que los trabajos realizados durante la LXVI Legislatura colocan a este órgano legislativo entre los más productivos de San Lázaro, con un nivel de cumplimiento cercano al 85 por ciento de su Programa Anual de Trabajo.

A lo largo de 15 reuniones, las y los legisladores aprobaron propuestas dirigidas a mejorar la atención médica, ampliar derechos en materia de salud y actualizar diversas disposiciones legales relacionadas con el bienestar de la población.

Reformas enfocadas en la prevención y atención médica

Entre los avances más destacados se encuentra la prohibición de vapeadores y cigarrillos electrónicos, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que busca reforzar las acciones de prevención y regulación sanitaria ante los riesgos asociados a estos productos.

También sobresalen las reformas para crear un marco integral de prevención, atención y control del cáncer, con el propósito de fortalecer el Registro Nacional de Cáncer y mejorar la recopilación de información epidemiológica que permita diseñar políticas públicas sustentadas en evidencia.

La Comisión también impulsó modificaciones para mejorar la atención de enfermedades raras y autoinmunes, regular la venta y consumo de bebidas energéticas entre menores de edad, ampliar los servicios de salud mental y atención a las adicciones, así como garantizar servicios médicos gratuitos para niñas, niños y adolescentes sin seguridad social.

A estas acciones se suman propuestas para reconocer en la legislación los cuidados relacionados con la pérdida gestacional y fortalecer la atención médica durante la menopausia y el climaterio.

Dictámenes que ya avanzaron en la Cámara

De los asuntos aprobados por la Comisión, varios ya fueron avalados por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Entre ellos destacan las reformas para combatir el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos, medidas para mejorar la detección y atención temprana de enfermedades raras, acciones enfocadas en la promoción de hábitos saludables y la regulación de bebidas energéticas dirigidas a menores.

Asimismo, se aprobaron propuestas para fortalecer los servicios especializados en salud mental y tratamiento de adicciones mediante programas y políticas públicas impulsadas por los distintos niveles de gobierno.

Pacientes participaron en el debate

Además de las sesiones legislativas, la Comisión realizó diversos foros y conversatorios con especialistas, autoridades sanitarias, organizaciones civiles y pacientes para enriquecer las propuestas.

Entre las actividades destacan encuentros sobre tuberculosis, cáncer, enfermedades raras, vacunación, prevención de quemaduras y turismo médico, estos últimos realizados en Tijuana y en el Estado de México.

También se desarrollaron trabajos conjuntos con las comisiones de Seguridad Social, Economía y Bienestar, además del análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y de los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025 y 2026 en materia de salud.

Más de 60 asuntos revisados

El balance presentado por la Comisión señala que durante este periodo se dictaminaron 63 asuntos en total. De ellos, 41 recibieron una resolución positiva y 22 fueron desechados.

Las cifras incluyen 29 iniciativas de reforma aprobadas de un total de 45 analizadas, así como 12 puntos de acuerdo avalados de los 18 que fueron revisados.

Pedro Zenteno aseguró que los trabajos continuarán bajo criterios de rigor técnico y sensibilidad social, con el objetivo de seguir impulsando reformas que permitan ampliar el acceso a servicios médicos para la población.

“El trabajo legislativo tiene sentido cuando mejora la vida cotidiana de las familias. Cada dictamen aprobado busca garantizar atención médica digna, prevención y acceso efectivo a la salud para millones de mexicanos”, señaló el legislador.