SICT: obras complementarias en Puente Pérez Escobosa entran en su etapa final; supera 92% de avance

Puente Pérez Escobosa

Las obras complementarias del Paso Superior Vehicular Óscar Pérez Escobosa, en Mazatlán, están cerca de concluir, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Los trabajos registran un avance de 92.4 por ciento, mientras que la estructura principal ya opera desde febrero pasado, luego de haber sido terminada seis meses antes de lo previsto.

La dependencia federal señaló que actualmente las labores se concentran en las vialidades laterales y en la parte inferior del puente, donde se construye un colector pluvial que permitirá reducir riesgos de inundación en la zona.

Las acciones que aún se desarrollan incluyen trabajos de terracerías, obras de drenaje, colocación de pavimento de concreto hidráulico, construcción de estructuras complementarias, guarniciones para banquetas, barreras centrales, señalización horizontal y vertical, además de la instalación de alumbrado público.

Con estas obras se busca completar la funcionalidad del proyecto y mejorar las condiciones de movilidad para quienes transitan diariamente por este importante punto de conexión vial.

Desde su apertura a la circulación, el puente ha beneficiado a cerca de 862 mil habitantes de cinco municipios de Sinaloa: Mazatlán, La Cruz de Elota, San Ignacio, Cosalá y Culiacán.

De acuerdo con la SICT, los usuarios pueden reducir hasta 10 minutos en sus tiempos de traslado gracias a esta nueva infraestructura.

Durante su construcción también se generaron más de mil 100 empleos, lo que representó una derrama laboral importante para la región.

El Paso Superior Vehicular se localiza en el cruce de la carretera federal México 15 y la avenida Óscar Pérez Escobosa. La vialidad cuenta con una sección de 18 metros de ancho, cuatro carriles de circulación, dos por sentido, un camellón central de un metro y dos carriles laterales a nivel de calle destinados a retornos y vueltas.

La obra permite conectar hacia el norte con Culiacán y hacia el sur con el centro de Mazatlán y los principales destinos turísticos del puerto, fortaleciendo uno de los corredores carreteros más transitados de Sinaloa.

Con la recta final de las obras complementarias, el proyecto se acerca a su conclusión total, consolidándose como una de las intervenciones de movilidad más importantes realizadas recientemente en Mazatlán.