Sin transparencia no habrá acuerdo de unidad en la CTM, advierten; otros aspirantes podrían buscar la dirigencia

Se alista la CTM para la renovación de su dirigencia nacional prevista durante su Asamblea del 23 y 24 de febrero próximos.

A unos días de la renovación de la dirigencia en la Confederación de Trabajadores de México, donde se busca presentar una planilla de unidad para evitar fracturas, diversos liderazgos sindicales advirtieron que no se concretará ningún acuerdo si el aspirante que se perfila como candidato único no logra consenso ni actúa con transparencia frente a los integrantes de la organización.

El nombre de Tereso Medina ha cobrado relevancia en el proceso interno de la Confederación de Trabajadores de México, en medio de cuestionamientos sobre su representatividad y el respaldo real de distintos liderazgos sectoriales.

Diferentes liderazgos han cuestionado las cartas de apoyo que se han hecho públicas a favor de Medina donde acusan presiones.

Por ello. liderazgos de la Confederación han planteado que el proceso debe apegarse estrictamente a los estatutos internos y a la reforma laboral vigente, además de alinearse con la política laboral que impulsa el actual Gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum.

En ese contexto, se prevé que en los próximos días se defina si la asamblea planteada para el 24 de febrero se mantiene o se reprograma, decisión que dependerá del avance en las negociaciones internas y del nivel de consenso entre los distintos grupos que integran la central obrera.

Las negociaciones y cabildeos entre las diferentes planillas se han intensificado y sostienen que, de no alcanzarse un acuerdo claro y legítimo para una candidatura de unidad, los demás contendientes podrán buscar la dirigencia.

Bajo este escenario, advierten, el riesgo sería una organización fragmentada y sin cohesión, contrario al objetivo de fortalecer la unidad sindical.

Fuentes internas señalan que, en su intento por llegar al cargo, el aspirante habría establecido compromisos con diversos sectores laborales que, a juicio de algunos dirigentes, serían difíciles de cumplir.

Las definiciones sobre la próxima dirigencia de la CTM no solo marcará el rumbo inmediato de la máxima Central Obrera del país, sino también su credibilidad y viabilidad como principal organización sindical del país.