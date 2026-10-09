CFE asegura suministro eléctrico continuo, seguro y confiable para Tijuana

CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que no existe riesgo de colapso eléctrico en Tijuana para 2028 y afirmó que mantiene en marcha proyectos de ampliación, modernización y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica para atender el crecimiento de la demanda energética en Baja California.

En respuesta a una publicación de un medio digital, la paraestatal señaló que no existen diagnósticos que anticipen un colapso de la red eléctrica de la ciudad en ese año, ni rezagos en el avance de los proyectos de infraestructura mencionados.

La CFE destacó que trabaja en el fortalecimiento de las redes de transmisión en Tijuana y en la región noroeste del país, con el objetivo de garantizar un suministro de electricidad continuo y confiable para la población.

Como parte de estas acciones, informó que en agosto de 2026 entró en operación una línea de transmisión de 230 mil volts, infraestructura que beneficia a aproximadamente un millón de habitantes de los municipios de Tijuana y Tecate.

Asimismo, indicó que se construye la subestación La Encantada, con una capacidad de 30 MVA, y que se realizan trabajos de fortalecimiento en las subestaciones Panamericana Banco 2, Durazno Banco 2, Toreo Banco 1, Alamar Banco 1 y Seminario Banco, con la finalidad de robustecer la infraestructura eléctrica regional.

Entre las obras relevantes, la empresa también resaltó la entrada en operación de la Central de Ciclo Combinado González Ortega, que, de acuerdo con la información difundida, beneficia a más de 3.8 millones de personas.

Finalmente, la CFE invitó a la ciudadanía a utilizar sus canales oficiales de comunicación para realizar consultas y reportar interrupciones del servicio eléctrico derivadas de fenómenos climatológicos o de cualquier otra causa.

La empresa reiteró que continuará con la ampliación y modernización de la infraestructura eléctrica de Baja California para responder al crecimiento de la demanda de energía y contribuir a la continuidad y confiabilidad del suministro en la entidad.