CFE beneficia a más de 9.7 millones de personas con dos compensadores síncronos estáticos

El equipo implementado reduce los riesgos asociados a fluctuaciones de voltaje, en beneficio de más de 9.97 millones de usuarios

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), como parte del programa “Solución de Congestión de Enlaces de Transmisión”, invirtió 81,935,540 dólares en la instalación de dos compensadores síncronos estáticos (STATCOM, siglas de Static Synchronous Compensator), que permiten adecuar los niveles de tensión para el suministro de los corredores de energía eléctrica en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit.

Este equipo controlará los flujos de voltaje en el Norte, Noroeste y Occidente de México para atender la gran demanda de consumo, así como a las nuevas centrales de generación de energía renovable; esto permitirá que la electricidad producida llegue de manera eficiente a los hogares y empresas.

Estos entraron en servicio el 12 de febrero de 2026: uno en la Subestación Seri y otro en la Subestación Mazatlán Dos, las cuales pertenecen a la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste de la CFE.

Las regiones atendidas por esta infraestructura presentan un perfil de carga agrícola y de servicios, así como importantes polos industriales. La incorporación de los STATCOM permitirá responder de manera dinámica a las variaciones propias de estos tipos de carga eléctrica, reduciendo riesgos asociados a fluctuaciones de voltaje. Contribuirá a una operación más robusta del sistema eléctrico y beneficiará a más de 9.97 millones de usuarios en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit.