Convocatoria ECOEMS 2026: registro y requisitos para entrar a prepa UNAM, IPN y Bachilleres (Pexels)

El ECOEMS (Espacio de Coordinación de Educación Media Superior) es el nuevo modelo oficial de ingreso a la educación media superior en México, establecido tras la eliminación del examen COMIPEMS. Este nuevo sistema busca garantizar que todos los estudiantes egresados de secundaria tengan acceso a una preparatoria pública, eliminando la exclusión educativa.

Conoce cómo realizar el registro para el nuevo sistema de asignación a la educación media superior en México, dirigido a egresados de secundaria.

Convocatoria ECOEMS 2026: paso a paso para realizar el registro

Las y los aspirantes deberán realizar su registro vía internet en el portal del Gobierno “Derecho a Mi Lugar”, entre el 17 de marzo y el 14 de abril.

A continuación, el paso a paso del registro ECOEMS 2026:

Generar su Llave MX. Validar sus datos personales (CURP, domicilio, número telefónico y correo electrónico). En el caso de las y los aspirantes egresados, subir al Sistema de Registro el archivo electrónico de su Certificado de Educación Secundaria (en caso de que sus datos de certificación de la educación secundaria no sean reportados por la autoridad educativa correspondiente). Contestar la encuesta de datos generales. Elegir la modalidad para participar en el Proceso de Asignación. Puede ser acceso directo sin examen, o con examen para aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional.

Dependiendo de la modalidad seleccionada, será la cantidad de opciones que se podrán registrar en cada bloque de elección; en el caso del acceso directo se podrán elegir entre cinco y diez opciones.

En el caso de la UNAM y el Politécnico, se podrán seleccionar hasta cinco opciones educativas.

La modalidad tres corresponde a la modalidad mixta (acceso directo sin examen y con examen); serán de cinco a diez opciones de su preferencia.

Informar si la persona aspirante tiene o no alguna discapacidad. Generar y descargar el comprobante de registro, en el que se indicará el orden de preferencia de las opciones educativas con las cuales estará participando en el Proceso de Asignación.





Requisitos para entrar a prepa UNAM, IPN y Bachilleres mediante el ECOEMS 2026

Para poder realizar el registro en el proceso 2026 del ECOEMS, los estudiantes deberán:

Contar con Llave MX activa.

CURP vigente.

Correo electrónico.

Certificado de secundaria.

Responder la encuesta de datos personales.





Calendario del Proceso 2026 del ECOEMS

Si eres egresado de secundaria, deberás tener en cuenta las siguientes fechas clave del proceso:

Publicación de convocatoria: 13 de febrero de 2026

Registro de aspirantes: Del 17 de marzo al 14 de abril de 2026

Publicación de resultados: Del 18 de agosto de 2026

Periodo de asignación extemporánea: Del 19 al 26 de agosto de 2026

Atención de aspirantes sin certificado: Del 19 al 28 de agosto de 2026

Este proceso está dirigido a estudiantes que se encuentren cursando el tercer grado de educación secundaria en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como a aquellos aspirantes que hayan concluido la educación secundaria y cuenten con su certificado. Tanto las bases como las particularidades del programa podrán consultarse en el sitio oficial de la convocatoria.