Desmienten noticia falsa de la muerte de Elena Poniatowska

Elena Poniatowska La escritora Elena Poniatowska durante su llegada a la Cámara de Comercio, en donde recibió un Homenaje por su trayectoria. La acompañó Laura Itzel Castillo presidenta de la mesa directiva en la Cámara de Senadores. (Graciela López Herrera)

Las ‘fake news’ siguen a la orden del día, en especial con el fallecimiento de personalidades a nivel nacional. Este iércoles 18 de febrero fue el turno de la escritora y ex funcionaria mexicana, Elena Poniatowska. Luego de que el rumor comenzara a difundirse en redes sociales, la página de Facebook de su fundación salió a desmentir que hubiera fallecido. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum negó el “bulo” durante su conferencia matutina.

Eelna Poniatowksa sufre noticia falsa de su muerte

Por medio de sus redes sociales, la Fundación Elena Poniatowska Amor hizo una publicación para desmentir que la poeta hubiera perdido la vida el día de hoy. “Buenos días a tod@s, se esta corriendo la información falsa sobre Elena, ella esta perfectamente bien y goza de excelente salud.”

El rumor falso sobre la muerte de la escritora mexicana Elena Poniatowska, nacida en 1932 y quien en 2026 cuenta con 93 años, comenzó a difundirse principalmente a través de redes sociales como X (anteriormente Twitter), donde su edad y su trayectoria controvertida como figura literaria y política han generado especulaciones recurrentes.

La difusión se atribuye a la rapidez de las plataformas digitales en propagar desinformación sin fuentes confiables, amplificada por polarizaciones políticas y la ausencia inicial de confirmaciones oficiales.

Incluso, la presidenta de México desmintió esta información durante su conferencia mañanera. “No, no es cierto. No asusten. Enviamos nuestro cariño a Elenita”, señaló la mandataria.