EU deporta a México a mamá y bebé de meses con problemas de salud que estaban detenidos

Represión en Estados Unidos Menores en el infame centro de detenció de Dilley, Texas

Estados Unidos deportó a México a un bebé de dos meses, que lucha con problemas respiratorios, junto a su familia, después de varios días de críticas por parte de la oposición demócrata al arresto de familias en el centro de detención Dilley en Texas, donde llevaban recluidos tres semanas.

El legislador Joaquín Castro informó que el bebé Juan Nicolás fue transportado hacia la frontera con México junto a su mamá, su papá y su hermana, de un año.

“Deportar innecesariamente a un bebé enfermo y a su familia es atroz”, escribió el congresista en su cuenta de la plataforma X. “Mi oficina y yo estamos centrados en encontrarlos y responsabilizar al ICE por esta acción monstruosa”, agregó.

El bebé había sido trasladado el lunes durante unas horas a un hospital local, donde le diagnosticaron bronquitis, según relató su madre a Castro. El menor había estado “constantemente enfermo” en su paso por el centro de detención “vomitando y con problemas respiratorios”.

Aumento preocupante de niños deportados

Más de 1,400 personas permanecen retenidas en Dilley, entre ellas unos 400 menores de edad, en condiciones inadecuadas, incluyendo falta de cuidado médico y educación para los menores, aí como comida y agua en mal estado, según denunciaron abogados de inmigración.

El polémico centro de detención estuvo cerrado durante varios años en el mandato de Joe Biden (2021-2025) y fue reabierto por el Gobierno de Donald Trump como parte de su campaña para acelerar los arrestos y deportaciones de migrantes.

La detención de menores migrantes en EU ha aumentado de manera pronunciada durante el mandato de Trump.

Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a los 25 que se registraron durante los últimos 16 meses del Gobierno de Biden.