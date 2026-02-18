Feriados de marzo 2026 en México: cuántos días oficiales hay y cuánto deben pagarte si trabajas

El tercer mes del año está a nada de empezar y, con él, las ganas de programar vacaciones y días de descanso en el calendario. Para 2026, laboral mexicano marca un solo día de descanso obligatorio.

Se trata del lunes 16 de marzo de 2026, fecha en la que se conmemora el natalicio de Benito Juárez, celebración que por ley se recorre al tercer lunes del mes.

Esto significa que, a nivel oficial, marzo solo tiene un feriado obligatorio, aunque existen otras fechas conmemorativas como el Día Internacional de la Mujer o el inicio de la primavera que no implican suspensión laboral por ley.

El descanso del 16 de marzo suele convertirse en el segundo fin de semana largo del año, lo que muchas personas aprovechan para viajes cortos o actividades familiares.

¿Por qué el dua de descanso no es el 21 de marzo?

Aunque el aniversario del nacimiento de Benito Juárez es el 21 de marzo, la Ley Federal del Trabajo establece que se recorra al lunes más cercano para fomentar los fines de semana largos y facilitar la organización laboral.

En 2026, esa conmemoración se traslada al lunes 16, por lo que ese día se suspenden labores en la mayoría de centros de trabajo y dependencias públicas.

¿Cuánto deben pagarte si trabajas el feriado de marzo 2026?

Si por necesidades del empleo debes laborar durante un día de descanso obligatorio, la ley es clara:

Las personas que trabajen este día tienen derecho a recibir:

Su salario diario normal

Más el doble adicional por el servicio prestado

En otras palabras, el pago total equivale a tres veces el salario diario.

Si además el feriado coincide con domingo, se suma la prima dominical correspondiente.

Otros días importantes en marzo, pero no obligatorios para descansar

Aunque no representan descanso oficial, el mes incluye fechas relevantes en el calendario social:

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer

Día Internacional de la Mujer 21 de marzo: inicio de la primavera

inicio de la primavera Diversas efemérides culturales y profesionales

Estas jornadas pueden generar actividades especiales, pero no implican pago extra ni suspensión obligatoria de labores.