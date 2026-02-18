Firman convenio de colaboración AMPI y CMIC

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) firmaron convenio de colaboración para fortalecer la industria de la construcción y el sector inmobiliario en México.

Este acuerdo busca impulsar el desarrollo de proyectos de infraestructura, vivienda y turismo, y ofrecer capacitación y certificación a los profesionales del sector. La CMIC cuenta con presencia en todo el país, mientras que la AMPI tiene 70 años de experiencia en el sector inmobiliario.

La presidenta de AMPI, Jenny Althair Rivas Padilla, destacó que esta alianza nace de una convicción clara: México necesita instituciones fuertes, coordinadas y con visión de largo plazo.

Y cuando instituciones sólidas trabajan juntas, el impacto no solo se refleja en proyectos; se transforma en confianza, en inversión, en empleo y en desarrollo social.

Durante más de siete décadas, AMPI ha sido un actor clave en la profesionalización del sector inmobiliario, en la promoción de la ética, en la certeza jurídica y en el orden del mercado.

Con este convenio, dijo Rivas Padilla, AMPI y CMIC trabajarán de manera formal, coordinada y a nivel nacional, con reglas claras y objetivos compartidos, a fin de:

Primero, dar mayor confianza y seguridad a sus afiliados, ya que garantiza a los profesionales inmobiliarios de AMPI el acceso directo a una red nacional de constructores formales, verificados y especializados. Con ello se elevan los estándares, reducen riesgos y se fortalece y da certeza en cada proyecto.

Segundo, impulsa el crecimiento y la profesionalización. “Abrimos la puerta a la estructura educativa, técnica y de capacitación de la CMIC, permitiendo que nuestros inmobiliarios accedan a formación especializada, actualizada y de alto nivel, con esquemas preferenciales”.

Y tercero, mejores proyectos y negocios, con el impulso a desarrollos donde la visión comercial y el conocimiento del mercado de AMPI se respalden con la solidez técnica, normativa y constructiva de la CMIC.

Esto se traduce en proyectos más eficientes, más rentables y socialmente responsables, puntualizó.

Todo ello bajo un compromiso inquebrantable con la legalidad, la transparencia y el combate a la corrupción, principios que fortalecen la confianza pública y el prestigio institucional de ambas organizaciones.

Por su parte, Luis Rafael Méndez Jaled, presidente nacional de CMIC, destacó que en el momento que vive actualmente el país, es indispensable que desde el sector empresarial y productivo nos organicemos, nos estructuremos y trabajemos verdaderamente en equipo.

Esto implica dejar de lado egos y protagonismos, y concentrarse en lo que realmente importa: fortalecer nuestra industria de manera integral y para ello se necesitan reglas claras, certidumbre y planeación de largo plazo.

Informó que hoy se invierte alrededor del 1.7% del Producto Interno Bruto a la construcción y a estos sectores. Sin embargo, vemos que los capitales no están fluyendo como deberían. La banca comercial cuenta con cerca de 7.8 billones de pesos disponibles, de los cuales solo una parte se destina a créditos para construcción y vivienda. Hay un gran porcentaje de recursos que no se han logrado canalizar, y ahí el desarrollo inmobiliario bien planeado juega un papel fundamental.

Se requieren instituciones sólidas de planeación, bancos de proyectos y esquemas que permitan dar continuidad a las iniciativas más allá de un sexenio, para que realmente trasciendan. No es una tarea sencilla, pero es necesaria.

Por eso, dijo, estos convenios no pueden quedarse en el escritorio. Es necesario trabajar con una agenda puntual, clara y conjunta ya que corremos el riesgo de que dentro de algunos años sigamos hablando de lo mismo. Hoy tenemos una gran oportunidad: estar juntos, hacer equipo y avanzar, precisó.