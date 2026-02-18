IMSS refuerza estrategia Trato Digno con la capacitación de más de 2 mil agentes

IMSS fortalece estrategia Trato Digno Con la capacitación de más de 2,000 trabajadores, el IMSS busca fortalecer la estrategia Trato Digno, en beneficio de la derechohabiencia

Durante una jornada de capacitación en la Escuela de Enfermería del Seguro Social, la maestra Gabriela Paredes Orozco, titular de la Unidad de Atención y Orientación a la Derechohabiencia, dijo que se capacita a personal en todo el país.

Destacó que el equipo de Atención y Orientación a la Derechohabiencia lo conforman los agentes de Trato Digno: mujeres y hombres con vocación de servir y solucionar lo necesario para cumplir los derechos de las personas usuarias.

Con la capacitación de más de 2,000 agentes de Trato Digno en todo el país, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), busca reforzar la atención resolutiva, con empatía y cercana a la población derechohabiente.

Durante la jornada de capacitación a distancia, y presencial, en la Escuela de Enfermería del IMSS, de la Ciudad de México, Gabriela Paredes Orozco, titular de la Unidad de Atención y Orientación a la Derechohabiencia (TAOD), aseveró que el personal, todas y todos “tienen una gran vocación de servir y solucionar lo necesario para garantizar los derechos de las personas usuarias con empatía, accesibilidad y trato respetuoso”.

“Para nosotros es muy importante que la atención que se brinda sea con igualdad, con pleno respeto a la dignidad de todas y todos y sin discriminación. Es por ello que nuestro eslogan es: el trato digno es un derecho de todas y de todos”, señaló.

Asimismo, aseveró que ello permitirá dar cumplimiento a la estrategia implementada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que, dicha capacitación se impartirá en los 35 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD).

“La estrategia de Trato Digno en el IMSS es una estrategia presidencial, encomendada a todas las instituciones de salud. En el caso del Instituto no nada más cambia la imagen de nuestros Módulos de Atención y Orientación que son mil 91 ubicados estratégicamente en las unidades médicas y administrativas de todo el país, sino que también estamos llevando a cabo la capacitación de nuestros agentes de Trato Digno, el personal TAOD”, dijo.

Paredes Orozco precisó que el director general del IMSS, Zoé Robledo instruyó dicha capacitación, la cual comenzó la semana pasada en: Aguascalientes y Ciudad de México, hasta cubrir todo el territorio nacional para garantizar un trato cercano, humano y empático de parte del personal de atención y orientación a la derechohabiencia.

Sostuvo que toda la derechohabiencia cuentan con las y los agentes de Trato Digno del IMSS, que están en los Módulos de Trato Digno de: hospitales, unidades médicas y administrativas.

“Nos pueden ubicar con una mascada y chaleco en color que dice Trato Digno. Nosotros podemos orientarlos en los trámites en los cuales tengan dudas, a dónde acudir, cómo hacerlo”, dijo.