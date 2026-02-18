INAP e IAP firman alianza para fortalecer la gestión pública en Puebla

Con el objetivo de profesionalizar a las y los servidores públicos y mejorar la calidad de la administración estatal, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla (IAP) firmaron un convenio de colaboración para impartir la Maestría en Innovación Pública e Inteligencia Artificial.

Este acuerdo busca fortalecer la preparación de funcionarios altamente especializados, capaces de aplicar nuevas herramientas tecnológicas en la gestión gubernamental y generar un impacto positivo en la sociedad poblana.

Durante el evento, el presidente del Consejo Directivo del INAP, Luis Miguel Martínez Anzures, destacó que esta alianza representa un compromiso conjunto para elevar la capacidad de gestión del gobierno y consolidar una administración más eficiente y transparente. Señaló que el convenio también permitirá el intercambio de experiencias y mejores prácticas en materia de formación profesional e investigación.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, subrayó que la firma del acuerdo será de gran beneficio para la administración pública estatal, ya que permitirá formar talento especializado en diversas áreas del conocimiento, especialmente en innovación y nuevas tecnologías. Indicó que este nuevo posgrado ampliará la oferta educativa del IAP y contribuirá a fortalecer el servicio público.

El mandatario estatal enfatizó que en su administración ya se aplican principios de bioética social con enfoque humanista, y adelantó que en próximos días presentarán una modificación constitucional para incluir este concepto como eje rector en el cumplimiento de los derechos sociales en el estado.

En un momento que llamó la atención, el propio gobernador expresó su interés en cursar la maestría, al señalar que entre mayor responsabilidad pública se tiene, mayor es la obligación de capacitarse constantemente para servir mejor a la población. “La formación es clave para dar mejores resultados”, afirmó.

El titular del IAP, Mario Rincón González, explicó que esta nueva maestría se suma a la oferta académica del instituto y se convertirá en una herramienta de vanguardia para las y los servidores públicos. Señaló que el objetivo es funcionar como un puente entre el conocimiento académico y la práctica gubernamental, acercando herramientas que permitan incidir de manera directa en la realidad pública.

Asimismo, el secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, Manuel Viveros Narciso, destacó que la firma del convenio da seguimiento a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de trabajar de manera coordinada entre instituciones y órdenes de gobierno. Reconoció el impulso del gobernador y su gabinete para fortalecer las políticas públicas en materia educativa, científica y tecnológica.

Finalmente, las autoridades coincidieron en que esta alianza representa un paso importante para modernizar la administración pública en Puebla, incorporando innovación e inteligencia artificial en la toma de decisiones y en la prestación de servicios, con el propósito de brindar una atención más eficiente y cercana a la ciudadanía.

Con esta acción, el Gobierno del Estado apuesta por la capacitación continua como base para construir una gestión gubernamental más preparada, transparente y enfocada en resultados.