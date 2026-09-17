CENATRA coordina traslado simultáneo de órganos en distintas regiones del país

La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), coordinó dos operativos simultáneos para trasladar órganos desde diferentes puntos del país, con el objetivo de que llegaran de manera oportuna a hospitales donde serían utilizados para atender a pacientes que requieren un trasplante. Los operativos se realizaron el pasado 3 de septiembre y permitieron movilizar dos riñones, un hígado y un corazón entre instituciones médicas de Nayarit, Jalisco, Estado de México y la Ciudad de México.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Salud, estas acciones fueron posibles mediante la activación del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes, que permitió coordinar a instituciones médicas, autoridades de seguridad y servicios especializados de transporte. Uno de los operativos comenzó en el Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Tepic, Nayarit. Desde este punto fueron trasladados dos riñones y un hígado con destino al Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

Para realizar este traslado fue necesaria la coordinación con autoridades de seguridad de Guadalajara, quienes apoyaron para facilitar el recorrido y reducir los tiempos durante el traslado de los órganos. De manera simultánea se puso en marcha un segundo operativo, considerado de alta prioridad, para transportar un corazón desde la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes, en el Estado de México, hacia el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, ubicado en la Ciudad de México.

En este caso, el traslado contó con apoyo aéreo del Grupo Relámpagos del Estado de México, lo que permitió movilizar el órgano de manera rápida entre ambas entidades. La coordinación de estos operativos es importante debido a que los órganos destinados a un trasplante deben ser trasladados bajo condiciones específicas y en tiempos determinados para mantener sus posibilidades de utilización. El CENATRA ha señalado que la coordinación entre instituciones de salud, gobiernos estatales, cuerpos de emergencia y otros sectores es una parte fundamental para que los órganos puedan llegar oportunamente a los hospitales receptores.

Este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer el Sistema Nacional de Donación y Trasplantes. Durante 2025, México registró 6 mil 522 trasplantes, cifra superior a los 6 mil 363 procedimientos realizados durante 2024, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud. Además, el CENATRA ha impulsado mecanismos para mejorar el traslado de órganos, equipos médicos y pacientes. Entre ellos se encuentra la Red Nacional Kairos, así como estrategias de coordinación con autoridades de tránsito y servicios de emergencia. La dependencia destacó que detrás de cada trasplante existe un trabajo conjunto entre las familias donantes, personal médico, coordinadores hospitalarios, equipos de procuración, autoridades de seguridad y servicios de transporte. El Centro Nacional de Trasplantes también mantiene el llamado a la población para informarse sobre la donación de órganos y tejidos y, en caso de tomar la decisión de ser donador, realizar el registro correspondiente.

La donación representa una oportunidad para pacientes que se encuentran en espera de un órgano. El CENATRA ha planteado como parte de sus objetivos fortalecer la cultura de la donación y avanzar hacia un México con menores tiempos de espera para recibir un trasplante. Con los dos operativos realizados de manera simultánea, las autoridades de salud destacaron la importancia de mantener una coordinación constante entre las diferentes instituciones para que los órganos puedan llegar a su destino en el momento necesario y contribuir a mejorar la vida de los pacientes que requieren un trasplante.