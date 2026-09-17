CENATRA coordina traslado simultáneo de órganos en cuatro entidades: Salud

Traslado de órganos: CENATRA

La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), concretó el pasado 3 de septiembre dos operativos simultáneos para trasladar órganos en distintas regiones del país, con acciones coordinadas entre instituciones de salud y autoridades de seguridad.

Los procedimientos se realizaron mediante la activación del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes, que permitió coordinar el traslado de dos riñones, un hígado y un corazón entre Nayarit, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México, con el objetivo de contribuir a salvar y mejorar la vida de pacientes que requieren un trasplante.

Traslado desde Nayarit

El primer operativo comenzó en el Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Tepic, Nayarit, desde donde fueron trasladados dos riñones y un hígado hacia el Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

Para concretar este traslado fue necesaria la intervención de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, cuyo apoyo permitió llevar a cabo el operativo para movilizar los órganos hasta su destino.

De manera simultánea, se activaron los protocolos correspondientes para trasladar un corazón desde la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes, en el Estado de México, hacia el Instituto Nacional de Cardiología (INCar) “Ignacio Chávez”, en Ciudad de México.

Apoyo aéreo

El segundo traslado fue considerado de alta prioridad y se concretó con el apoyo aéreo del Grupo Relámpagos del Estado de México, que participó en el operativo para hacer posible el traslado del corazón hacia la capital del país.

El CENATRA señaló que ambos procedimientos se realizaron de manera simultánea y con la coordinación necesaria para movilizar los órganos entre las distintas regiones involucradas.

A partir de estas acciones, el Centro Nacional de Trasplantes reiteró el llamado a las personas interesadas en convertirse en donadoras de órganos y tejidos para que se registren en el sistema oficial de donación.

El registro puede realizarse en https://www.donavida-cenatra.atdt.gob.mx/, como parte del llamado para contribuir a salvar o mejorar la vida de las personas que permanecen en lista de espera para recibir un trasplante.