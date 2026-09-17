AMACARGA pide reconocer al agente de carga para fortalecer la resiliencia logística de Norteamérica

AMACARGA

La Asociación Mexicana de Agentes de Carga (AMACARGA) planteó que la resiliencia de las cadenas de suministro de América del Norte requiere reconocer y fortalecer a todos los actores que participan en la operación logística, incluido el agente de carga.

El planteamiento surge a partir del mensaje que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, presentó ante el Parlamento Europeo, en el que destacó la importancia de la cooperación entre países para construir cadenas de suministro más resistentes y reducir vulnerabilidades en sectores estratégicos.

Para AMACARGA, esta visión puede trasladarse al contexto de América del Norte, donde México, Estados Unidos y Canadá mantienen una estrecha integración productiva y comercial.

La organización señaló que el agente de carga desempeña un papel relevante en la coordinación de operaciones internacionales, al vincular a distintos participantes de la cadena logística, administrar información y contribuir al seguimiento y trazabilidad de los embarques.

Por ello, informó que trabaja con autoridades mexicanas para impulsar el reconocimiento jurídico del agente de carga dentro del marco legal nacional.

De acuerdo con AMACARGA, la iniciativa no responde únicamente a una demanda del sector, sino que busca contribuir a fortalecer las condiciones de seguridad y competitividad del comercio exterior.

La asociación sostiene que reconocer legalmente la figura del agente de carga permitiría establecer con mayor precisión sus funciones, responsabilidades y participación dentro de la cadena de comercio exterior.

El planteamiento adquiere relevancia ante los cambios que enfrenta el comercio internacional, particularmente en materia de seguridad logística, trazabilidad y gestión de riesgos.

AMACARGA señaló que la seguridad de las cadenas de suministro no puede depender exclusivamente de las inspecciones físicas realizadas cuando las mercancías llegan a las fronteras, sino que requiere contar con información oportuna, herramientas tecnológicas, mecanismos de trazabilidad y una mayor coordinación entre autoridades y empresas.

Bajo esta perspectiva, el organismo considera que el sector privado puede participar no solamente como sujeto de supervisión, sino también como parte de los mecanismos destinados a fortalecer la seguridad de las operaciones comerciales.

La organización destacó que América del Norte cuenta con una integración productiva y logística desarrollada durante décadas, lo que representa una base para avanzar hacia cadenas de suministro más seguras y competitivas.

En ese contexto, AMACARGA planteó que México, Estados Unidos y Canadá pueden aprovechar las capacidades de los distintos participantes de la cadena logística mediante una mayor coordinación entre los sectores público y privado.

El organismo reiteró su disposición para continuar trabajando con las autoridades mexicanas en el reconocimiento jurídico del agente de carga y en iniciativas relacionadas con la seguridad, facilitación y competitividad del comercio exterior.

La asociación sostuvo que fortalecer la resiliencia logística implica identificar y establecer reglas claras para cada uno de los actores que intervienen en el movimiento internacional de mercancías.