Profeco asesoró a casi 600 personas mediante el Programa de Verificación y Vigilancia “Fiestas Patrias 2026”

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo el Programa de Verificación y Vigilancia “Fiestas Patrias 2026” mediante el cual asesoró a 591 personas consumidoras, realizó siete visitas de verificación a establecimientos señalados por la población y realizó 177 acciones de vigilancia para asegurar que los proveedores ajustaran su comportamiento a las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

A través de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza y de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) del país, la Profeco colocó 5 mil 919 preciadores en diferentes comercios del país, con el objetivo de salvaguardar el derecho de las y los consumidores de tener información clara y veraz antes de tomar una decisión de compra.

Entre los comercios supervisados por la Procuraduría se encontraron tiendas de autoservicio, departamentales, de conveniencia; abarroteras, misceláneas y cremerías; vinaterías y ultramarinos; expendios de cerveza, tiendas de disfraces, carnicerías y pollerías; restaurantes, cervecerías y bares; centros de espectáculos, salones de baile y discotecas; expendios de materias primas, panaderías, expendios de masa de maíz y nixtamal, tortillerías y estacionamientos públicos.

Tras el programa de verificación, la Odeco de la Zona Metropolitana de Morelia, Michoacán, colocó sellos de suspensión comercial como medida precautoria al establecimiento Abarrotes la Bodeguita, donde las y los servidores públicos constataron el condicionamiento del cobro con pago de tarjeta a una compra mínima de $50.00 pesos. Finalmente, la institución supervisó que los instrumentos de medición, como básculas y relojes registradores de tiempo utilizados en las transacciones comerciales, contaran con la calibración correspondiente con el propósito de brindar certeza a las personas consumidoras sobre lo adquirido o contratado.