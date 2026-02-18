Inicia operativo de verificación “Copa Mundial de la FIFA 2026-Mundial Social”

Operativo “Copa Mundial de la FIFA 2026-Mundial Social”

A partir del 16 de febrero y hasta el 19 de julio, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emprenderá el Programa de Verificación y Vigilancia “Copa Mundial de la FIFA 2026- Mundial Social” para promover y proteger los derechos de las personas consumidoras, mediante vigilancias focalizadas, orientación en puntos estratégicos y atención a denuncias.

Las acciones se intensificarán durante el recorrido del trofeo del Mundial 2026, entre el 28 de febrero y el 8 de junio, en: Guadalajara, Jalisco; León, Guanajuato; Veracruz, Veracruz; Chihuahua, Chihuahua; Querétaro, Querétaro; Monterrey, Nuevo León; Puebla, Puebla; Chichen Itzá, Quintana Roo; Mérida Yucatán; y la Ciudad de México. También en los “Fan Fest México” oficiales de la “Copa Mundial FIFA 2026” que se desarrollarán en las tres ciudades sede: Ciudad de México; Monterrey, Nuevo León; y Guadalajara, Jalisco, donde habrá pantallas gigantes durante los partidos, conciertos y actividades gratuitas.

La dependencia verificará que los proveedores de bienes, productos y servicios cumplan con las especificaciones acordes a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), además de las políticas estipuladas por las distintas Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables, y que los instrumentos de medición (como básculas y relojes registradores de tiempo) que se usen en las transacciones comerciales, se encuentren ajustados y calibrados.

Los giros comerciales que serán sujetos de verificación y vigilancia durante la justa deportiva son: tiendas de artículos deportivos, tiendas de suvenires, hoteles, servicios de transporte en general, centros de apuestas, restaurantes, bares y cantinas. Además, arrendadoras de vehículos, agencias de viajes, atracciones turísticas y centros de convenciones, espacios en los que se vigilará que se respeten términos y condiciones, precios y no se condicionen los servicios.

En caso de incumplimientos que puedan afectar la vida, salud, seguridad o economía de los consumidores, la procuraduría aplicará sanciones que pueden ir desde la suspensión parcial de la comercialización de bienes, productos o servicios, hasta la clausura.

La dependencia mencionó que ofrecerá orientación y atenderá las quejas de las y los consumidores durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026- Mundial Social a través sus canales oficiales: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722; redes sociales X: @Profeco y @AtencionProfeco y Facebook ProfecoOficial, así como en los correos: asesoria@profeco.gob.mx y denunciasprofeco@profeco.gob.mx. Adicionado a esto, habilitarán de manera especial el correo electrónico denunciasmundial@profeco.gob.mx.

La Crónica de Hoy 2026