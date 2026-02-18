La UNAM impulsa ciencia y tecnología para resolver problemas nacionales

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reafirmó su compromiso con el desarrollo científico, tecnológico y social del país al presentar un informe sobre las actividades del Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN), una de sus insituciones más importantes en investigación avanzada.

El informe, presentado por el director del CNyN, Fernando Rojas Íñiguez, fue presidido por el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, quien destacó que la Universidad no solo forma profesionistas, sino que también genera soluciones a retos estratégicos de México.

En su inversión, Lomelí subrayó que temas como semiconductores, nonomedicina, nanocatálisis y soberanía tecnológica ya no son solo áreas de interés académico, sino campos en los que la UNAM puede ser protagonista a nivel global. Esto responde a la necesidad de que México desarrolloe capacidades propias en sectores claves para la salud, la industria y el medio ambiente.

Crecimiento en investigación y publicaciones del CNyN

Durante los últimos cuatro años, entre 2022 y 2025, el CNyN aumentó su producción científica en un 38%, alcanzando un total de 710 publicaciones en revistas especializadas. Estos trabajos no solo son relevantes en México, sino que también aparecen en publicaciones científicas internacionales con un alto factor de impacto, lo que refleja la calidad y el alcance global de la investigación universitaria.

La producción científica del centro ha colocado a la institución entre los referentes de investigación en Latinoamérica, con más de la mitad de sus publicaciones en las categorías más importantes del ranking mundial de revistas (cuartiles uno y dos). Esto significa que investigaciones de la UNAM están siendo leídas y citadas por científicos de todo el mundo.

Además de las publicaciones, el CNyN ha desarrollado 151 proyectos de investigación apoyados por la universidad y organismos externos como CONACYT y DGAPA-PAPIIT. Asimismo, el centro ha obtenido seis patentes que abren oportunidades para la transferencia de tecnología al sector industrial, lo que puede traducirse en beneficios económicos y sociales para México.

Una de las iniciativas más destacadas es la Unidad de Nanofabricación, que fue certificada como Laboratorio Nacional. En este espacio de alta tecnología se trabaja en colaboración con instituciones como el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada y la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, fortaleciendo el intercambio académico y científico.

Además, el CNyN no solo se enfoca en investigación, sino también en la formación de nuevos especialistas. Actualmente es sede de la Licenciatura en Nanotecnología, que ha atendido a 15 generaciones de estudiantes con una elevada eficiencia terminal, y el 70% de sus egresados continúan estudios de posgrado, muchos de ellos en el extranjero.

Para el rector Lomelí, estos logros no son aislados, forman parte de un proyecto más amplio que busca que la UNAM tenga un papel activo en la solución de problemas nacionales. “En un momento histórico en el que los semiconductores, la transición energética y la nanotecnología son temas centrales en la agenda global, la UNAM demuestra que puede ser no solo espectadora, sino protagonista”, afirmó.