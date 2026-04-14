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Residuos de hidrocarburos siguen llegando de forma intermitente a las costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, donde se han recolectado más de 889 toneladas

Pemex activa operativo en Veracruz por residuos de aceite en zona afectada por el derrame

Por Brayan Chaga
La organización Greenpeace señaló que el derrame de petróleo se extiende en Tamiahua, Tuxpan, y Cazones, afectado el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Los daños suman un total de 630 kilómetros de línea de sota. A pesar de que el Gobierno Federal sostiene que se ya hay un avance del 85% en la limpieza del desastre ecológico, miembros de las comunidades denuncian que sigue arribando chapopote a las playas. En las últimas semanas se han sumado muchos reportes de playas, flora y fauna afectadas, así como actualizaciones de los sitios de más arribos de petróleo, especialmente en los pasados días de norte. La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México publicó un mapa interactivo para poder conocer los reportes y actualizar en tiempo real la situación en los diferentes sitios. Hasta este momento, suma un total de 51 sitios reportados con presencia de chapopote (en muchos casos son extensiones largas de costa), de los cuales 42 se encuentran en Veracruz y 9 en Tabasco. FOTO: CORTESÍA GREENPEACE/CUARTOSCURO.COM
Derrame de petróleo en el Golfo Trece embarcaciones están bajo investigación mientras continúa el análisis de las chapopoteras en Coatzacoalcos y Cantarell. (Prensa Greenpeace)

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este martes de la detección de residuos de aceite en cuerpos de agua de Veracruz, por lo que activó un operativo de limpieza y monitoreo en la zona, recientemente afectada por derrames de petróleo.

Según informó la empresa en un comunicado, el incidente se originó luego de las lluvias torrenciales registradas en la región, que provocaron el rebosamiento de cárcamos naturales y de material contenido en un área en mantenimiento del oleoducto Fobos-Central de Almacenamiento y Bombeo (CAB) Tajín.

Esto “derivó en la presencia de hidrocarburos en el arroyo Hueleque y en un cuerpo de agua en Coatzintla, Veracruz” precisó Pemex.

Asimismo, “se reportó presencia de hidrocarburo en cuerpo de agua a la altura de la comunidad Benito Juárez, municipio de Coatzintla, afectando la bocatoma de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Corralillos”, agregó la empresa de hidrocarburos.

Pemex precisó que “se llevaron a cabo acciones de contención, limpieza y verificación”, como la instalación de barreras y la aplicación de productos para eliminar residuos, por lo cual la CAEV restableció el bombeo de agua la tarde del lunes.

El incidente ocurre en medio de los efectos de un derrame de petróleo detectado a inicios de marzo en el Golfo de México, cuyos residuos siguen llegando de forma intermitente a las costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, donde se han recolectado más de 889 toneladas de hidrocarburos.

Además, pobladores destacaron que este tipo de incidentes no es aislado, sino recurrente en una región históricamente vinculada a la actividad petrolera.

La empresa finalizó exponiendo que mantendrá el monitoreo y reforzará las acciones preventivas ante posibles nuevas lluvias.

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