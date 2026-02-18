¿La vacuna que deja cicatriz en el brazo es del sarampión? Esto se dijo en la conferencia presencial sobre la vacuna que deja la marca y a cuál corresponde. (LR/Salud180)

En conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró una confusión que circula entre las y los mexicanos, respecto a si la vacuna contra el sarampión corresponde a aquella que reciben los recién nacidos y que deja una característica cicatriz redonda en el brazo.

Esta incógnita surge alrededor de un incremento de casos de sarampión en México.

De acuerdo a la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 235 nuevos contagios, elevando el total a más de 10,000 casos confirmados. Por lo que se insta a los ciudadanos a acudir por su refuerzo a puntos estratégicos y centros de vacunación disponibles.





La vacuna que deja una “marquita” en el brazo ¿corresponde a la protección contra el sarampión?

De acuerdo con la titular del Ejecutivo, la vacuna que deja la famosa “marca” no corresponde a la dosis de protección contra el sarampión, sino que se trata de la vacuna BCG, aplicada a los bebés para protegerlos de formas graves de tuberculosis en periodos de la infancia.

En palabras del secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, “la vacuna BCG se debe aplicar al momento en que nace una criatura. Tiene, sin embargo, un plazo de hasta 4 años en el que se puede aplicar”; sin embargo, esta no corresponde a la vacuna contra el sarampión, como se relaciona de manera popular por la marca que deja.





¿Por qué la vacuna BCG deja una “marquita” en el brazo?

La vacuna aplicada a recién nacidos durante la infancia para proteger de formas graves de tuberculosis, durante los primeros años de vida, forma parte del esquema básico y comúnmente se registra en la Cartilla Nacional de Vacunación; de hecho, es de las primeras vacunas aplicadas en la vida de las personas.

De acuerdo con Sumedico, un sitio de salud y bienestar, esta marca no es un rasgo negativo, sino que es señal de que el organismo humano respondió de manera activa a la vacuna preventiva.

Es importante aclarar que esta no corresponde a la vacuna contra el sarampión, por lo que será fundamental revisar en la Cartilla Nacional de Vacunación si tú, o los más pequeños del hogar, ya cuentan con el refuerzo para poder prevenir contagios en medio de la ola de casos que en México van en incremento.