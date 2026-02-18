Ley 73 vs Ley 97: cómo afecta el pago de pensión de marzo y cuáles son las diferencias

Pensión IMSS Te contamos todo sobre el incremento para pensionados

Estamos a nada de iniciar el mes de marzo y a muchos pensionados y futuros beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les ha generado dudas sobre el pago correspondiente al mes de marzo de 2026, en medio de un contexto de cambios en las leyes de pensión y ajustes del sistema que han generado debates entre trabajadores y especialistas.

Algunas de las dudas más concretas son las formas de cálculo, requisitos y programas, cómo la modalidad 40 afectará el monto final que recibe cada jubilado bajo el régimen de la conocida Ley del Seguro Social de 1973 (Ley 73) o el sistema más reciente de Cuentas Individuales (Ley 97).

¿Cuándo será el pago de pensiones en marzo?

El IMSS confirmó que el pago de pensiones para marzo de 2026 se realizará el lunes 2 de marzo, que es el primer día hábil del mes, siguiendo la regla habitual de pagos programados para pensionados y jubilados.

Esto aplica por igual para quienes cotizan bajo el régimen tradicional de la Ley 73 y los que están dentro del régimen basado en cuentas individuales de la Ley 97. El dinero puede llegar por transferencia bancaria o estar disponible directamente en ventanilla, según la opción que tenga cada pensionado.

¿Por qué hay preocupación este año?

Más allá de la fecha, el ambiente está marcado por inquietudes sobre si los cambios en las leyes de pensión y algunas actualizaciones normativas impactarán en la cantidad que recibe cada jubilado o en los requisitos para acceder al beneficio.

En primer lugar, hay una confusión generalizada sobre qué régimen te corresponde:

Si empezaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997 , perteneces al sistema bajo la Ley 73 .

, perteneces al sistema bajo la . Si iniciaste después, cotizas bajo la Ley 97 y tu pensión se basa en lo acumulado en tu Cuenta Individual Afore.

A partir de marzo y conforme avanza el año, las reglas de cálculo, semanas mínimas cotizadas y la forma de obtener beneficios podrían evolucionar ligeramente debido a ajustes en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un valor que se usa para definir topes, aportaciones y exenciones fiscales asociados al sistema de pensiones.

Ley 73 vs Ley 97: diferencias que influyen en tu pensión

Una de las grandes fuentes de confusión entre los futuros pensionados es entender qué régimen les aplica y cómo eso repercute en sus finanzas:

Ley 73 (régimen tradicional): Se requiere un mínimo de 500 semanas cotizadas y, generalmente, una edad mínima de 65 años para acceder a la pensión por vejez. En algunos casos puede haber opciones de cesantía a edades menores con requisitos ajustados.

Se requiere un mínimo de y, generalmente, una edad mínima de para acceder a la pensión por vejez. En algunos casos puede haber opciones de cesantía a edades menores con requisitos ajustados. Ley 97 (Cuentas Individuales): Este sistema exige un número más elevado de semanas cotizadas (en 2026, alrededor de 1250 semanas) y la pensión depende directamente del saldo acumulado en tu Afore, lo que significa que tus aportaciones, rendimiento y decisiones de inversión influirán directamente en el monto final.

Además, bajo el régimen 97 existe la pensión mínima garantizada, que sirve como piso para quienes no acumulan lo suficiente en su cuenta individual, aunque la cifra final puede ser menor si el saldo no es alto.

¿Habrá más dinero este año para los pensionados? Depende de varios factores

En medio de las dudas, el IMSS también adelantó que para 2026 habrá escenarios en los que algunos pensionados pueden recibir más dinero bajo ciertas condiciones. Esto no significa un ajuste automático general para todos, sino beneficios vinculados a factores como el salario mínimo, topes máximos, administración de rendimientos en las Afores o ajustes administrativos que se reflejen en los montos dispersados.

Sin embargo, no todos los jubilados verán un aumento. La situación es distinta para quienes cotizaron bajo la Ley 73 y quienes lo hicieron bajo Ley 97, dado que cada sistema tiene su fórmula específica de cálculo.

¿Qué pasa con la Modalidad 40?

Uno de los debates más intensos entre trabajadores cercanos a la jubilación tiene que ver con la llamada Modalidad 40, un esquema que permite a los asegurados hacer aportaciones voluntarias para incrementar semanas cotizadas y mejorar el promedio salarial con el que se calcula la pensión.

El IMSS ya ajustó las reglas de esta modalidad para marzo de 2026, lo que puede encarecer el costo mensual, pero al mismo tiempo busca fortalecer la pensión a largo plazo. Esto ha generado opiniones divididas: mientras algunos ven la modificación como una oportunidad para asegurar mejores ingresos futuros, otros la consideran una carga adicional.

Finalmente, la recomendación es asesorarse con anticipación y, en caso de dudas específicas, acudir directamente al IMSS o a un contador especializado en pensiones.