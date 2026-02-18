Lotería Nacional devela billete conmemorativo del Centenario de las Escuelas Secundarias Públicas en México

Billete conmemorativo del Centenario de las Escuelas Secundarias Públicas en México Mario Delgado y Olivia Salomón (especial)

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y la titular de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezaron la ceremonia de develación del billete del Sorteo Superior No. 2875, conmemorativo del “Centenario de la creación de las Escuelas Secundarias Públicas”, en alusión a esta fecha trascendente en la historia del Sistema Educativo Nacional, que ha marcado a generaciones de juventudes en su camino hacia la profesionalización.

Durante la ceremonia, realizada en la Secundaria General No. 4 “Moisés Sáenz”, en la Ciudad de México, Delgado habló sobre la importancia de esta etapa en la vida de las y los jóvenes: “Son años de cruzar un umbral de transformación desde el primer día de clases”, comentó.

En la misma línea de celebración, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la nueva Beca Rita Cetina, cuyo objetivo es evitar que niñas, niños y adolescentes abandonen la escuela por falta de recursos económicos, fortaleciendo así el derecho a la educación. “La falta de recursos no puede excluir a nadie”, señaló. Delgado añadió que esta beca ya beneficia a 5.6 millones de estudiantes de secundaria a nivel nacional. Asimismo, aseveró que se trabaja para no defraudar a las y los jóvenes y poner en sus manos todas las herramientas materiales, institucionales y pedagógicas que les permitan forjar el futuro que merecen.

Por su parte, Olivia Salomón recalcó que hay momentos que no siempre se escriben en la historia, pero sí cambian el rumbo de la vida de las personas. También habló sobre la trascendencia de esta fecha histórica y recordó que la Lotería Nacional, con 255 años de vida, ha acompañado a México en sus grandes momentos.

Sobre el billete conmemorativo, destacó que celebra un siglo en el que la secundaria ha sido el espacio donde México ha sembrado esperanza, talento y futuro en cada aula.

A su vez, Francisco Luciano Concheiro Bórquez, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), subrayó que los tiempos actuales requieren que la escuela secundaria sea un espacio de transformación social, como lo establece la Nueva Escuela Mexicana (NEM), pues esta etapa representa una transición en la que se sientan las bases para las mujeres y los hombres del mañana. Además, señaló que la emisión del billete es un acto que anima, enorgullece y reconoce la trascendencia histórica, social y educativa de este nivel en el desarrollo del país.

El billete forma parte del Sorteo Superior No. 2875, que cuenta con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y que se realizará el viernes 6 de marzo de 2026.