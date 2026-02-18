Marina presenta nuevos vehículos tácticos terrestres para neutralizar amenazas

Práctica de elementos de la Marina acompañados de los nuevos modelos de vehículos tácticos Escuealo (Especial)

Equipo táctico Escualo — Desplegados en operaciones contra el crimen organizado y con presencia en sitios clave de seguridad como aeropuertos y aduanas, la Secretaría de Marina Armada de México presentó sus nuevos vehículos tácticos tipo Escualo diseñados por personal naval para reforzar capacidades operativas y tecnológicas en acciones de vigilancia especializada, neutralización de amenazas y traslado seguro de personal táctico.

La Semar destacó que el avance tecnológico de sus vehículos tácticos es fundamental para sus operaciones, ya que sus vehículos Escualo, además de estar blindadas tienen varias características al ser reconocimiento, combate y transporte que son utilizados para vigilancia especializada, neutralización de amenazas y traslado seguro de personal táctico.

La institución subraya que el equipo de estos vehículos incluye diferentes versiones y la meta es fabricar una serie de 272 unidades con alto nivel de blindaje que permitan ingresar en entornos complejos proporcionando cobertura, disuasión y apoyo en operaciones de alto riesgo.

La presentación y demostración operativa se llevó a cabo en el patio de Honor de la sede de la Secretaría de Marina, donde destacó la “Región Naval Central” como parte de la difusión del nuevo equipo.

Las unidades cuenta con una torreta de 360 grados equipada con un lanzagranadas de 40 milímetros. (Especial)

EQUIPO

La Semar resaltó que los vehículos Escualo cuentan con equipo de última generación y armamento para cumplir con las funciones de seguridad. Además, cada unidad cuenta con una torreta de 360 grados equipada con un lanzagranadas de 40 milímetros.

Asimismo, éstas tienen un sistema de tiro remoto Orion, desarrollado por la Unidad de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la misma Armada de México y diseñado para minimizar la exposición del personal en enfrentamientos directos con grupos del crimen organizado.

Estos vehículos también incluyen equipos avanzados de vigilancia, comunicaciones, perturbación antidrones y la capacidad de desplegar su propio dron táctico.

ANTECEDENTE

En noviembre del 2025, la Marina Armada de México informó que para avanzar en el reforzamiento de su estrategia reforzará la movilidad y adquirirá 1,560 camionetas Pickups F-250 con semi blindaje para operaciones convencionales y que se sumarán a otras 272 unidades Escualo en proceso de diseño y fabricación que en su carrocería tendrán un alto nivel de blindaje e incluirán equipos con tecnología de vanguardia en defensa y armamento montado, lo que permitirá un volumen de fuego superior.

Cada vehículo tiene un sistema de tiro que puede usarse de manera remota Orion, desarrollado por la Unidad de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la misma Armada de México

La Semar refiere que en lo que respecta a la innovación táctica, diseño y se ensamblaron tres vehículos tácticos VBTE en tres versiones: VBTE-1 de Combate; VBTE-2 de Reconocimiento y VBTE-3 de Transporte de Personal.

RESISTENCIA A EXPLOSIVOS

La institución subraya que los vehículos Escualo tienen diseños para resistir ataques con explosivos improvisados y drones, incrementando así las capacidades defensivas con soluciones tecnológicas nacionales y a un menor costo respecto a adquisiciones en el extranjero.

Lo trascendente de los vehículos Escualo es que son de diseño y fabricación propia de la Armada de México

La estructura blindada está montada sobre el chasis de camiones ligeros Ford Super Duty, externamente las tres versiones del Escualo comparten elementos básicos como el frente y parrilla blindada.

Estas unidades cuentan con el Sistema de Disparo Remoto Orión, desarrollado por la Unidad de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México, tiene como objetivo minimizar la exposición del personal en situaciones de alto riesgo ya que el sistema permite rastrear y, si es necesario, abrir fuego sin que los elementos navales estén directamente involucrados en el enfrentamiento.

La Crónica de Hoy 2026