Mundial Social 2026 promueve la activación física y autocuidado

Muuk´y Toj Óol, embajadores de la salud La Secretaría de Salud, presentó a los personajes Muuk’ y Toj Óol, como embajadores nacionales de la Salud, que promoverán la activación, prevención y bienestar de la población

La Secretaría de Salud, encabezada por el secretario David Kershenobich, impulsa el Mundial Social 2026 del Gobierno de México, a fin de promover la activación física, el autocuidado a la salud, la prevención de enfermedades y la reducción del sedentarismo en escuelas y comunidades.

Daniel Aceves Villagrán, titular de la Dirección General de Políticas en Salud Pública (DGPSP), enfatizó que de cara a la justa deportiva de futbol, la Copa Mundial 2026, el Mundial Social es una plataforma para fortalecer la cultura del autocuidado, así como la prevención y con ello, combatir la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles como: obesidad, hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Aceves Villagrán, resaltó la creación de los personajes Muuk’ y Toj Óol, como embajadores nacionales de la Salud: que promoverán la activación, prevención y bienestar de la población.

Destacó que el fútbol, como fenómeno social, tiene la capacidad de convocar a millones de personas en torno a valores compartidos: disciplina, trabajo en equipo, respeto y perseverancia.

Además, dijo que se espera la participación de la sociedad y el involucramiento de todos los sectores en el marco de un evento internacional con el más alto nivel de audiencia dentro de los acontecimientos artísticos y culturales que hay en el mundo.

Hacia una vida más saludable

En este sentido, resaltó la importancia de promover la activación física al menos 30 minutos al día cinco veces por semana, mejorar la alimentación, revisar el etiquetado frontal de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, y fortalecer la cultura del autocuidado, todo esto con el apoyo de los personajes embajadores nacionales de la salud, Muuk´y Toj Óol.

Como parte de las actividades de esta estrategia, se organizan torneos de fútbol comunitarios en las categorías infantil, juvenil y adultos para promover el ejercicio, impulsar la inclusión y desarrollo social.

El Mundial Social 2026 representa una oportunidad histórica para impulsar el deporte y la cultura física en un bien común.

Embajadores nacionales de la salud Muuk’ y Toj Óol

Aceves Villagrán, resaltó la creación de dos personajes como embajadores nacionales de la Salud: Muuk’ y Toj Óol, que promoverán la activación, prevención y bienestar de la población antes de los partidos y durante los Fan Fest en estadios comunitarios y en escuelas del Sistema Educativo Nacional.

Muuk’ es la traducción de la lengua maya a la lengua española de la palabra “fuerza y vigor”. Este personaje representa un músculo fuerte y promueve la actividad física para mejorar la capacidad de movilidad y tener una vida más saludable.

Toj Óol es la traducción de la lengua maya a la lengua española de la palabra “salud”. Este personaje representa un hueso, el elemento más duradero del cuerpo y parte esencial del movimiento. Promueve la salud ósea y los huesos sanos.

Aceves Villagrán aseguró que el éxito del Mundial Social 2026 no se medirá únicamente en goles o en cifras de asistencia, sino en la capacidad de dejar un legado social que fortalezca el tejido comunitario y reduzca brechas de desigualdad.