Pensión Bienestar 2026: calendario estimado de pagos en marzo para adultos mayores

La Pensión Bienestar 2026 vuelve a colocarse en el radar nacional rumbo a marzo, mes en el que inicia el depósito correspondiente al segundo bimestre del año, que cubre marzo y abril. Aunque el calendario oficial todavía puede ajustarse, ya existen proyecciones basadas en la forma en que históricamente se han dispersado los apoyos y en información preliminar difundida en distintos espacios informativos.

El programa, dirigido a personas de 65 años o más, mantiene su esquema de pagos escalonados para asegurar que los depósitos lleguen de manera ordenada a millones de beneficiarios en todo el país.

¿Cuándo iniciarían los pagos de la Pensión Bienestar en marzo 2026?

Las estimaciones apuntan a que los depósitos comiencen en los primeros días de marzo, tentativamente entre el 2 y el 6 del mes, siguiendo el patrón de dispersión aplicado en años anteriores.

Este pago corresponde al bimestre marzo-abril, que es el segundo del año, y se entregará directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar.

Calendario tentativo por letra del apellido

Aunque la autoridad puede modificarlo, un calendario estimado difundido en medios sugiere el siguiente orden alfabético:

2 de marzo: apellidos con letra A

apellidos con letra A 3 de marzo: letra B

letra B 4 y 5 de marzo: letra C

letra C 6 de marzo: D, E y F

D, E y F 9 y 10 de marzo: letra G

letra G 11 de marzo: H, I, J, K

H, I, J, K 12 de marzo: letra L

letra L 13 y 17 de marzo: letra M

letra M 18 de marzo: N, Ñ y O

Este esquema responde al sistema habitual de depósitos progresivos para evitar saturaciones en sucursales y cajeros.

¿De cuánto será el pago para adultos mayores?

Para 2026, el apoyo económico bimestral ronda los 6,400 pesos, monto que se deposita de manera directa a los beneficiarios.

Algunas estimaciones también colocan el rango cercano a los 6,200 o 6,300 pesos según ajustes y actualizaciones presupuestales, aunque la cifra oficial puede variar ligeramente según disposiciones del programa.

¿Habrá pago doble en marzo?

El llamado “pago doble” no es un aumento del programa, sino la coincidencia de dos ingresos distintos para algunos beneficiarios.

Quiénes podrían recibir más dinero

Podrían recibir dos depósitos en marzo quienes:

Tienen la Pensión Bienestar

Y además reciben una pensión del IMSS o ISSSTE

En estos casos, ambos apoyos se pagan en fechas cercanas, lo que genera la percepción de un ingreso doble durante el mes.

Un programa clave para millones de personas

La Pensión Bienestar se ha consolidado como uno de los principales programas sociales del país, al otorgar un ingreso bimestral que busca mejorar la calidad de vida y apoyar el gasto básico de las personas mayores.

Cada operativo de pago moviliza a millones de beneficiarios y mantiene el esquema de depósitos ordenados por apellido para garantizar la cobertura nacional sin contratiempos.