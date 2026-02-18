Pensión Bienestar: ¿Cómo ubicar los módulos de registro para recibir 6,400 pesos? (Cuartoscuro)

El periodo de registro para las Pensiones Bienestar ya dio inicio en todo México.

Desde el 16 hasta el 22 de febrero, personas adultas mayores podrán sumarse tanto a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores como a la Pensión Mujeres Bienestar, en los diferentes módulos distribuidos en toda la República Mexicana.

Aquí te decimos cómo puedes ubicar el módulo de registro más cercano a ti para recibir los 6,400 pesos que otorga la Pensión Bienestar este 2026.

Pensión Bienestar: ¿Cómo ubicar los módulos de registro?

El Gobierno Federal pone a disposición de los futuros beneficiarios y beneficiarias de los Programas de Pensión del Bienestar, un buscador que proporciona toda la información para ubicar el módulo más cercano, para poder realizar el registro e integrarse al programa.

A continuación te compartimos el paso a paso de cómo realizar el proceso en la plataforma, en la página oficial “Bienestar, ubica tu módulo” del Gobierno Federal:

Localiza el buscador de módulos oficial en la plataforma. Elige una de las 32 entidades federativas en la plataforma. Selecciona tu municipio. Da clic en “No soy robot”. Da clic en “Buscar”.

Tras ingresar los datos del estado y municipio donde te encuentras, la página te ofrecerá la información de los módulos disponibles, con datos adicionales como: dirección, tipo de lugar o características del edificio, referencias para ubicarte, municipio, entidad, fecha de inicio y fecha de término de atención, así como un mapa de geolocalización donde se encuentra el punto exacto del módulo en el que podrás realizar tu registro, a partir de la fecha seleccionada, de acuerdo con el calendario oficial.

Te compartimos el calendario de registro, de acuerdo con información oficial para el mes de febrero.

Calendario de Registro Pensión Bienestar 2026

El registro para los nuevos beneficiarios de las Pensiones del Bienestar será del 16 al 22 de febrero, de 10:00 AM a 4:00 PM, en los módulos oficiales.

Este es el calendario de registro, de acuerdo con la inicial del primer apellido de los solicitantes:

Lunas 16: A, B, C

A, B, C Martes 17: D, E, F, G, H

D, E, F, G, H Miércoles 18: I, J, K, L, M

I, J, K, L, M Jueves 19: N, Ñ, O, P, Q, R

N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 20: S, T, U, V, W, X, Y, Z

S, T, U, V, W, X, Y, Z Sábado 21: Todas las letras

Todas las letras Domingo 22: Todas las letras

No olvides llevar los documentos necesarios para realizar el registro, como una impresión reciente del CURP, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio no mayor a 6 meses y teléfono de contacto, tanto número de casa como celular.