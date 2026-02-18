Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo cae el pago de marzo? Conoce qué día deberán depositarte tu pensión del IMSS e ISSSTE en marzo (Pexels)

Si recibes tu pensión por el IMSS o ISSSTE, ambas instituciones ya anunciaron los días en que caerán los depósitos de pensión para marzo de 2026.

Mientras que la pensión del ISSSTE adelantará el pago de pensión a sus derechohabientes, programándolo para finales de febrero, el IMSS ha anunciado que su pago se retrasará dos días.

Pensión IMSS: Fecha oficial del pago correspondiente a marzo

De acuerdo con el calendario oficial de pago de pensiones 2026, compartido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la pensión correspondiente a marzo se retrasará dos días, depositándose hasta el lunes 2 de marzo.

La razón por la que se retrasa dos días el pago de marzo para pensionados es porque los depósitos se realizan únicamente en días hábiles, por lo que como el 1 de marzo de 2026 cae en domingo, el pago se realizará hasta el lunes 2.

Pensión ISSSTE: ¿Por qué el pago de marzo se adelanta a febrero?

Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha anunciado que el pago para pensionados correspondiente al mes de marzo se realizará el viernes 27 de febrero.

Esto debido a que el ISSSTE regularmente realiza los depósitos a sus pensionados en los últimos días hábiles del mes anterior inmediato.

¿Cuál es el calendario de pagos para pensionados 2026 del ISSSTE?

Si deseas prever tus gastos, el ISSSTE ha publicado el calendario completo de pagos para pensionados de 2026 y aquí te lo compartimos:

Enero: 2 de enero

27 de noviembre Aguinaldo: la primera parte durante la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda parte se depositará el 27 de noviembre

Calendario oficial de pago de pensiones 2026 del IMSS

Asimismo, el IMSS también ha compartido su calendario de pagos 2026 para quienes se encuentren pensionados en esta institución médica.

Enero: 2 de enero

