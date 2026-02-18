Puntos Infonavit en 2026: ¿Qué es el nuevo modelo T100? (Imagen generada con IA)

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) lanza un nuevo esquema que reduce la cantidad de puntos que los trabajadores formales necesitan para acceder a un crédito de vivienda en México: el modelo T100.

Este modelo integra el Plan Estratégico y Financiero 2026 de la institución, por lo que además incluye modificaciones en la implicación del buró de crédito y evita reducciones ligadas al puntaje alcanzado en el crédito.

Aquí te compartimos todos los detalles sobre este nuevo modelo de financiamiento, que busca que el proceso de adquisición de crédito para vivienda se concluya en cuestión de meses y no de años, como sucedía anteriormente.





¿Qué es el modelo T100 del Infonavit?

El modelo T100 del Infonavit es un tipo de crédito hipotecario que ofrece el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en México (Infonavit), diseñado para trabajadores que desean adquirir una vivienda nueva o usada, construir en terreno propio o mejorar su vivienda.

Este crédito tiene pagos fijos de hasta 30 años, variando de acuerdo con la edad y capacidad de pago del acreedor. Su monto dependerá del salario, ahorro en la subcuenta de vivienda y capacidad de pago del solicitante.

De acuerdo con El País, este nuevo esquema reduce el umbral de puntos requeridos de 1,080 a solo 100, eliminando barreras para los trabajadores con ingresos de uno o dos salarios mínimos.





¿Cuáles son los beneficios del modelo T100 que ofrece Infonavit este 2026?

Aprobación más rápida: Permite acceder al crédito en cuestión de meses y no de años, como sucedía en esquemas anteriores. Historial crediticio flexible: Un historial negativo en el buró de crédito no impedirá que el trámite avance, excepto si el solicitante ya cuenta con otro crédito hipotecario vigente. Independencia del puntaje de aportaciones: Las aportaciones de la empresa no tendrán vinculación directa con el puntaje del trabajador; los atrasos del patrón no perjudicarán dicho puntaje.

Este modelo busca facilitar que más trabajadores formales accedan a una vivienda de manera ágil y eficiente, eliminando barreras tradicionales en los procesos de crédito hipotecario.