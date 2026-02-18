¿Quiénes son los menonitas que viven en México y por qué no se vacunan contra el sarampión?

Menonitas en México Durante la pandemia de COVID-19 en 2020, las comunidades menonitas continuaron con sus actividades escolares y laborales a pesar de las restricciones del Gobierno de México. (Fotógrafo Especial)

Aunque la epidemia del Sarampión en México comienza a controlarse a través de la vacunación y la prevención de contagios, nuestro país acumula ya 31 muertes por esta enfermedad de acuerdo con el informe más reciente de la Secretaría de Salud. Las 32 entidades federativas continúan trabajando para tratar los más de 10 mil casos registrados. Sin embargo, fue en Chihuahua donde surgió el primer brote importante de esta epidemia, particularmente por el grupo de Menonitas que habita en esta región debido a su negación a las vacunas por cuestiones religiosas.

¿El Sarampión regresó a causa de los menonitas? Esto dijo Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia matutina de este martes 17 de febrero, la presidenta recordó que el brote actual de esta enfermedad comenzó en el estado de Chihuahua. Aunque no los mencionó explícitamente, la mandataria nacional aseguró que este grupo no contaba con vacunas y quedó desprotegido al contagio, por lo que entablaron una conversación con ellos para solicitarles que se aplicaran las dosis correspondientes.

“En Chihuahua inició el brote porque ahí hay una población importante que no se vacunó, no se vacunan de nada. Están en contra por cuestiones religiosas. Hubo muchas pláticas con ellos para convencerlos de que se vacunaran y después se vacunó a toda la población en una situación más masiva”.

¿Quiénes son los menonitas de México y por qué no se vacunan?

La población menonita en México es un grupo cristiano de tradición anabaptista con raíces europeas que vive principalmente en el estado de Chihuahua así como otros estados como: Campeche, Durango, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí y Quintana Roo. De acuerdo con datos de censos recientes, en 2024 había alrededor de 74 mil 122 personas que se identifican como menonitas en todo el país, siendo Chihuahua la región con mayor concentración.

Los menonitas forman parte de una confesión cristiana que surgió en Europa en el siglo XVI y se caracteriza por enfatizar la convicción personal, el pacifismo y la vida comunitaria. En México, muchos grupos conservadores mantienen una vida social relativamente aislada y hablan una variación del idioma alemán.

En contextos recientes de salud pública, autoridades mexicanas han observado altos niveles de renuencia a la vacunación entre miembros de estas comunidades, particularmente durante brotes de sarampión.

Esta resistencia no es una prohibición doctrinal explícita establecida por la religión menonita en sí, sino que suele estar influida por una combinación de factores culturales, históricas desconfianzas hacia autoridades externas, barreras de información, aislamiento social y la circulación de información antivacunas entre redes comunitarias y contactos en Estados Unidos y Canadá.

En algunos casos, la percepción de la vacunación como innecesaria o incluso dañina ha contribuido a que una proporción significativa de menonitas no reciba vacunas recomendadas, lo que ha sido señalado por autoridades sanitarias como un factor en la propagación de enfermedades prevenibles.

¿Cuáles son los estados más afectados por el Sarampión en México?

Esta situación coincide también con el reporte de la Secretaría de Salud sobre las entidades federativas más afectadas por el Sarampión en nuestro país, siendo Chihuahua quien concentra la mayor parte de contagios y seguido por Jalisco. La lista está de la siguiente manera:

Chihuahua

Jalisco

Chiapas

Michoacán

Guerrero

Sinaloa

Ciudad de México

Sonora

De igual forma, Chihuahua encabeza ala lista de fallecimientos con 21 muertes registradas hasta el momento, seguido de Jalisco con 3 y Durango con 2. Otras cinco entidades han tenido sólo una defunción hasta el momento.