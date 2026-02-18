SEP y Lotenal develan billete conmemorativo del centenario de secundarias públicas en México

Centenario de la creación de Escuelas Secundarias Públicas El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo y la directora general de la Lotería Nacional (Lotenal), Olivia Salomón, develaron el billete del Sorteo Superior No. 2875 conmemorativo del “Centenario de la creación de Escuelas Secundarias Públicas”

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo y la directora general de la Lotería Nacional (Lotenal), Olivia Salomón, encabezaron la develación del billete del Sorteo Superior No. 2875 conmemorativo del “Centenario de la creación de Escuelas Secundarias Públicas”.

En la ceremonia de develación, realizada en la Secundaria General No. 4 “Moisés Sáenz”, de la Ciudad de México, se enfatizó que el billete de la Lotenal, busca conmemorar esta fecha trascendente en la historia del Sistema Educativo Nacional, que para millones de jóvenes ha significado un motor de cambio y esperanza en el camino de su profesionalización.

El funcionario federal aseveró que “en las aulas de las escuelas secundarias del país ocurre el misterio del ser humano que deja de ser niño y se despide de la infancia, donde la adolescencia es una pregunta abierta, un territorio en el que la identidad se forja a golpes de asombro”, son años, agregó, de cruzar un umbral de transformación desde el primer día de clases.

Becas estudiantiles para evitar el abandono escolar

Ante ello, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió se otorgue la nueva Beca Rita Cetina, para que niñas y niños no dejen de asistir a la escuela por falta de recursos económicos, “porque todas y todos tenemos derecho a la educación y la cuna no puede ser destino, la falta de recursos no puede excluir a nadie”.

Recordó que 5.6 millones de estudiantes de nivel secundaria ya reciben esta beca, por lo que este centenario es una celebración plena, “porque tenemos de nuestro lado a ustedes: la fuerza de la juventud, su imaginación, su esperanza y su inteligencia; esa luz que brilla en los ojos de quienes saben que el mundo puede ser diferente, porque la justicia es el destino y vale la pena poner toda la voluntad por un mundo mejor”.

El titular de la SEP aseguró que las y los adultos trabajan para no defraudar a las y los adolescentes, y para poner en sus manos todas las herramientas materiales, institucionales y pedagógicas que les permitan forjar el mundo maravilloso que se merecen.

En su oportunidad, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, subrayó que hay momentos en la historia de un país que no se escribe en los libros, sino en la vida cotidiana de millones de personas, “la escuela secundaria es uno de esos momentos permanentes, el lugar donde la curiosidad se convierte en vocación, donde las amistades -las amistades entre ustedes se vuelven memoria- y donde casi sin darnos cuenta comenzamos a imaginar quiénes vamos a ser”.

Hoy, dijo, se cumplen 100 años de la creación de las Escuelas Secundarias Públicas en el país, etapa de la existencia que marca la vida de generaciones enteras, se trata de un siglo en el que la secundaria ha sido espacio donde México ha sembrado esperanza, talento y futuro en cada aula.

Asimismo, refirió que la Lotería Nacional con 255 años de existencia ha acompañado a México en sus grandes momentos, “ha vivido las cuatro grandes transformaciones del país: la Independencia, la Reforma, la Revolución y hoy con orgullo forma parte de la Cuarta Transformación de la vida pública, con la primera mujer presidenta del país, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo”.

El titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Francisco Luciano Concheiro Bórquez, subrayó que los tiempos actuales requieren que la escuela secundaria sea un espacio de transformación social, como lo refiere la Nueva Escuela Mexicana (NEM), pues es en esta etapa de transición donde encuentra sus fundamentos para que las y los estudiantes se conviertan en factor de cambio y deje de ser vista únicamente como el puente entre la educación primaria y la educación media superior.

La develación del billete alusivo a los 100 años de historia de la escuela secundaria pública, señaló, es un acto que anima y enorgullece, “pues reconoce la trascendencia histórica, social y educativa de este nivel en el desarrollo del país, así como su papel fundamental en la construcción de una educación incluyente, equitativa y transformadora”.

El Sorteo Superior No. 2875 tiene 2 millones 400 mil cachitos que se venden en todo el territorio nacional, el cual contará con un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios. El sorteo se realizará el próximo viernes 6 de marzo, a las 20:00 horas.