Sheinbaum afirma platicas para que México sea mediador entre Cuba y EU

Mediador Sheinbaum informó sobre conversaciones para que México sea mediador entre Cuba y EU

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó este miércoles que existen conversaciones para explorar si el país puede facilitar el diálogo entre Estados Unidos y Cuba, así como reiteró que el Gobierno Federal seguirá enviando ayuda humanitaria debido a la fuerte crisis económica que vive la isla por el bloqueo petrolero de Trump.

“Hay pláticas para ver si es factible, pero depende de los dos gobiernos. O sea, no solamente de la voluntad del Gobierno de México, sino de la voluntad del Gobierno de Cuba y de la voluntad del Gobierno de Estados Unidos y de las condiciones también que en el marco de su autodeterminación pudiera estar estableciendo el Gobierno de Cuba”, informó desde la Mañanera del Palacio Nacional.

No obstante, no ofreció más detalles al respecto y se limitó a decir que continuarán apoyando a Cuba y llamó a otras naciones a sumarse.

“Ojalá se sumen más países. Nosotros vamos a seguir enviando ayuda, apoyo”, enfatizó.

Asimismo, destacó que la cooperación incluye iniciativas ciudadanas además de las gubernamentales.

“No solamente el gobierno está apoyando a Cuba, al pueblo cubano, sino también ya hay muchas iniciativas ciudadanas. México siempre ha sido solidario, siempre, y no va a ser la excepción”, expresó.

Sheinbaum reiteró que estas acciones están dentro de los principios constitucionales de la política exterior.

“Creo que ha sido siempre una posición de México y eso hay que defenderla. Número uno, la autodeterminación de los pueblos. La no intervención, la solución pacífica de los conflictos”, dijo.

Igualmente, añadió que las decisiones políticas corresponden a cada nación.

“Los únicos que pueden decidir el gobierno de Cuba son los cubanos. Los únicos que pueden decidir el gobierno de México somos las y los mexicanos. Nadie más. No debe haber ni injerencia ni invasiones”, puntualizó.

El país envió a La Habana dos buques cargados con más de 814 toneladas de víveres y otros bienes para apoyar a la isla caribeña.

La mandataria expresó que habrá un nuevo envío de ayuda sin dar una fecha exacta.