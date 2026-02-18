Síntomas del sarampión que muchos confunden con gripe (y cuándo ir al médico) Conoce cuáles son los síntomas del sarampión y por qué se pueden llegar a confundir con los de una gripe (Freepik)

Tras el alza reciente de los casos de sarampión en México, conoce cuáles son los síntomas del sarampión y cómo puedes distinguirlos de una gripe.

La Secretaría de Salud confirmó durante este 18 de febrero que México superó los 10,000 casos confirmados de sarampión acumulados entre 2025 y 2026.

Como parte de la estrategia nacional de prevención contra el sarampión, el Gobierno de México ha puesto en marcha Semanas Nacionales de Vacunación.

A pesar de esto, si has presentado algunos malestares y no estás seguro de si se trata de una gripe o sarampión, aquí te decimos cuáles son los síntomas de cada una.

No obstante, si sospechas que tienes algunos síntomas de sarampión o estuviste en contacto con alguien que lo contrajo, lo recomendable es acudir al médico para que se te puedan realizar las pruebas necesarias y confirmar si se trata de esta enfermedad.

Sarampión o Gripe: ¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), estos son los síntomas que se presentan de 7 a 14 días después de una infección por sarampión:

Fiebre alta (puede subir hasta más de 104 °F)

(puede subir hasta más de 104 °F) Tos

Moqueo (rinitis)

(rinitis) Ojos enrojecidos y llorosos (conjuntivitis)

Estos síntomas suelen ser confundidos con los de la influenza, conocida comúnmente como gripe, ya que son similares.

No obstante, a diferencia de la gripe, de 2 a 3 días después del comienzo de los síntomas antes mencionados, se presentan las manchas de Koplik.

Mientras que de 3 a 5 días después de la aparición de los primeros síntomas empieza a salir el sarpullido del sarampión.

¿Qué son las Manchas de Koplik y cómo son los granos del sarampión?

Las Manchas de Koplik, de acuerdo con los CDC, son unas pequeñas manchas blancas las cuales pueden aparecer dentro de la boca de una persona con sarampión de dos a tres días después de los primeros síntomas.

Por su parte, el sarpullido de sarampión también identificado por algunas personas como “granos”, son unos puntos rojos y planos, además de que también pueden aparecer pequeños bultos.

Los granitos pueden extenderse en el cuello, tronco, brazos, piernas y pies de la persona con sarampión, mientras que a medida que se extienden pueden unirse a lo largo del cuerpo.

¿Por qué el sarampión es contagioso?

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), el sarampión es una de las enfermedades respiratorias más contagiosas del mundo, debido a que se propaga en el aire cuando una persona infectada tose o estornuda.

Asimismo, se vuelve más contagioso debido a que el virus puede permanecer en el aire y en las superficies hasta dos horas, pudiendo infectar a otras personas durante ese tiempo.

Mientras que los CDC señalan que, si una persona lo contrae, hasta 9 de cada 10 personas que estén cerca lo contraerán si no están protegidas.

No obstante, la FDA ha demostrado que la vacunación contra el sarampión ha resultado eficaz para la prevención de esta enfermedad, por lo que aquí te decimos todo lo que necesitas saber sobre estas vacunas.