Acusan productores entrada de ajo chino ilegal a México en presunta complicidad con Aduanas; “riesgos a la salud”

Productores de ajo en México exigen frenar importación ilegal de este producto Foto especial

Productores de todo el país denunciaron en el senado la entrada ilegal de ajo chino a México con la presunta complicidad de autoridades aduanales, sin la supervisión correspondiente de las instancias sanitarias, lo que representa una competencia desleal y un riesgo para la salud de los consumidores.

Las senadoras del PRI, Claudia Anaya Mota y Meli Romero Celis, advirtieron que el problema es delicado y estructural, ya que no se trata de hechos aislados, sino de una práctica reiterada que ha sido documentada y denunciada por integrantes del Sistema Producto Ajo.

Representantes del Sistema Producto Ajo, señalaron que, pese a las múltiples denuncias interpuestas, las autoridades federales han optado por ignorar los reclamos, ya sea por ineptitud o por complicidad.

Denunciaron también la falta de procedimientos actualizados para investigar estos casos y la negativa de SENASICA para realizar inspecciones, lo que impide dar seguimiento efectivo a las quejas.

Alertaron que la presencia de ajo chino ilegal se ha incrementado en mercados de Zacatecas, Guanajuato, Jalisco y en ciudades como León, Monterrey, Aguascalientes y la Ciudad de México.

Esta situación mantiene en alerta a toda la cadena productiva del ajo en México, que exige acciones inmediatas para frenar la ilegalidad, proteger la salud pública y defender al campo nacional.

De acuerdo a la senadora Anaya Mota, esta organización ha presentado denuncias formales ante el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y la Secretaría de Economía, sin que hasta ahora exista una respuesta contundente.

Uno de los aspectos más preocupantes, subrayó la senadora, es el riesgo sanitario que representa el ajo que ingresa de manera ilegal al país. Al no contar con inspecciones ni controles, este producto evade la supervisión del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, por lo que puede estar contaminado con bacterias, hongos u otros agentes nocivos.

“Es muy importante divulgar esta información para que los ciudadanos sepan distinguir que hay ajo ilegal en el país, un ajo que puede ser peligroso para la salud”.

Anaya Mota denunció que esta práctica constituye una competencia desleal que desplaza a los productores mexicanos, quienes sí cumplen con normas fitosanitarias, fiscales y de calidad.

En ese contexto, exigió a las autoridades aduanales dejar de actuar como una “coladera” que permite el ingreso de productos sin autorización, afectando gravemente a la economía rural.

A su vez, la senadora Mely Romero Celis, también advirtió que desde hace al menos siete años el campo mexicano enfrenta abandono, corrupción y negligencia.

Lamentó que el gobierno federal haya eliminado incentivos a los productores y llamó a atender de manera urgente esta y otras problemáticas que están llevando a la quiebra a miles de familias campesinas.