¿Qué se sabe sobre la ‘Ameba comecerebros’? El organismo que causó la muerte de una persona en Mérida y que causa alerta sanitaria (Pexels)

Naegleria fowleri, o mayormente conocida como Ameba comecerebros, es un organismo diminuto que se encuentra en los cuerpos de agua mal tratados, generalmente en el agua tibia dulce, y que afecta principalmente el sistema nervioso central.

La Ameba comecerebros ha causado preocupación en los habitantes de Mérida después de que los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) confirmaran la presencia del organismo dentro de un lago artificial y que además causara la muerte de Carlos, un instructor acuático que laboraba en el cuerpo de agua.

Caso en Mérida: ¿Qué provocó el contagio de la ‘Ameba comecerebros’ en Yucatán?

Después de que se informara del fallecimiento de Carlos —instructor acuático de 34 años— a causa de la Ameba comerebros, las autoridades confirmaron la presencia del organismo dentro de un lago artificial que se encuentra en la Plaza La Isla en Mérida y el cual ha sido clausurado.

La Naegleria fowleri es una ameba que habita en los cuerpos de agua contaminados, generalmente en aquellos de agua dulce tibia, por lo que este organismo necesita de agua cálida, entre los 35 y 46 grados Celsius, para proliferar.

¿Qué es la ‘Ameba comecerebros’ y cómo afecta al cuerpo humano?

Los Centros de Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) en Estados Unidos explican que la Naegleria fowleri, mayormente conocida como Ameba comercerebros, es un organismo unicelular que vive en el agua así como en la tierra, y que, como su nombre alude, puede infectar y destruir el tejido cerebral.

La Ameba comecerebros es raro que infecte a los seres humanos, puesto que entra por aspiración, a través de la nariz, de agua contaminada y viaja rápidamente al encéfalo, por lo que la infección suele ser mortífera.

Según lo dicho por la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Elvia Manuela Gallegos Neyra, la infección causada por la Ameba comerebros, afecta el sistema nervioso central y puede causar la muerte en un periodo de tres a siete días después de la incubación.

Por otro lado, otro de sus grandes peligros es que no hay un tratamiento adecuado para combatir la infección, además de que sus primeros síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades.

¿Dónde se encuentra la ‘Ameba comecerebros’?

La Ameba comecerebros se suele encontrar en el agua y en la tierra; sin embargo, su hábitat preferido son los lagos, ríos, estanques y aguas termales, ya que este organismo prolifera en temperaturas cálidas.

Aunque es raro, también se puede encontrar en piscinas; sin embargo, estas deben estar mal mantenidas o contaminadas para que prolifere la ameba, por lo que hay que ser cuidadosos cuando se visitan balnearios o parques acuáticos, especialmente en temporadas de calor.

¿Cuáles son los síntomas de la ‘Ameba comecerebros’?

Los CDC han explicado que la infección provoca dos etapas de síntomas; la primera etapa, provocada por meningoencefalitis amebiana primaria, tiene los siguientes síntomas:

Dolor de cabeza intenso

Fiebre

Náuseas

Vómitos

Mientras la enfermedad avanza, los síntomas pueden evolucionar a: