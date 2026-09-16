FGR alista informe público sobre Ayotzinapa con nuevas líneas de investigación

Ernestina Godoy Titular de la FGR

A su llegada al Zócalo capitalino para participar en las ceremonias del 216 Aniversario del inicio de la Independencia, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó que el Gobierno Federal tiene listo un nuevo informe público respecto a los avances en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Confirmó que el documento incorporará los hallazgos derivados de metodologías inéditas y líneas de investigación abiertas recientemente en la actual administración.

Al ser cuestionada sobre la logística del anuncio, Godoy Ramos aclaró que el informe técnico será presentado formalmente de manera conjunta con la Secretaría de Gobernación (Segob). Pese a que señaló que ella asistirá de manera institucional al evento, el desglose pormenorizado de las indagatorias y las notificaciones previas otorgadas a los padres de las víctimas correrán a cargo de Mauricio Pazarán, titular de la Fiscalía Especializada para el Caso Ayotzinapa.

Por otra parte, tras diversos cuestionamientos, la fiscal afirmó que, hasta el momento, no existe ninguna orden de aprehensión vigente vinculada a este u otros casos en contra del empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio, ni de Andrés Manuel López Beltrán (“Andy”).

De igual manera, la funcionaria extendió la negativa ante los cuestionamientos de la prensa sobre presuntos requerimientos de captura o procesos judiciales dirigidos contra el exsecretario de Marina Armada de México, el almirante José Rafael Ojeda Durán. Reiteró que la prioridad actual de la dependencia en materia de derechos humanos radica en consolidar las nuevas pesquisas de campo y análisis científico sobre el caso de los normalistas de Guerrero.