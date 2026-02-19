Aprueban iniciativa de la senadora Olga Sosa para fortalecer la protección de datos personales

Olga Sosa

Las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Transparencia y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República aprobaron el dictamen que adiciona un párrafo al artículo 14 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el artículo 7 Bis a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, con el propósito de fortalecer el principio de consentimiento en la protección de datos personales.

La Senadora Olga Sosa Ruiz destacó que esta reforma tiene el propósito de fortalecer la cultura de la transparencia al precisar que el consentimiento deberá ser libre, específico, informado e inequívoco, es decir, que no exista duda alguna sobre su otorgamiento. Con ello, se robustece el marco jurídico mexicano y se armoniza con estándares internacionales en materia de privacidad y transparencia.

La legisladora subrayó que esta adecuación normativa cobra especial relevancia en el contexto de la consolidación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyos ejes buscan combatir el abuso, reducir la discrecionalidad y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

“Garantizar que el consentimiento sea libre, específico, informado e inequívoco es colocar a la persona en el centro de la acción pública y privada. Es legislar con visión preventiva, garantista y moderna”, afirmó.

Asimismo, señaló que esta iniciativa es congruente con la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con el segundo piso de la Cuarta Transformación, que impulsa un Estado más transparente, responsable y respetuoso de los derechos fundamentales.

Durante las reuniones de trabajo, las comisiones también avanzaron en diversos dictámenes en materia de derechos de las mujeres, justicia familiar, cultura y transición energética, consolidando una agenda legislativa integral en la LXVI Legislatura.

Con esta aprobación, el Senado reafirma su compromiso con la protección de la privacidad, la transparencia institucional y el fortalecimiento de los derechos fundamentales en México. Se espera que pase al pleno del Senado para ser votado por la soberanía legislativa y pasar a su colegisladora.

La iniciativa de la senadora tamaulipeca Sosa Ruiz es la cuarta aprobada de la actual legislatura, “estamos dando resultados” destacó la morenista.