Así serán los trenes México-Pachuca: Gobierno Federal presenta los vagones y la ruta

Andrés Lajous Loaeza El titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, durante su intervención en la conferencia matutina en la que presentó los avances en la red de trenes de pasajeros del norte y el diseño de trenes de la red Ciudad de México-Pachuca. (Mario Jasso)

El regreso de los trenes de pasajeros es una de las estrategias del Gobierno Federal para crear obras de infraestructura en diferentes partes del país. Esta estrategia ha sido una de las implementadas desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, el Gobierno Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó cómo se verán los trenes de la próxima ruta México-Pachuca así como su ruta y cuándo estarán en operación.

Tren México-Pachuca busca impulso ferroviario en la zona metropolitana

El proyecto de tren de pasajeros México–Pachuca forma parte de una estrategia más amplia para modernizar y expandir la infraestructura ferroviaria del país, alineada con el Programa Nacional de Trenes. Este tramo es considerado un componente clave en la conexión entre la capital del país y varias ciudades del centro–norte.

Según lo explicado en la mañanera, la vía férrea México–Pachuca registraba un avance de obra del 21.15 % a la fecha, con trabajos que incluyen la construcción de estaciones, estructuras de vía y sistemas de electrificación.

La línea contará con cuatro estaciones principales:

Xaltocan

Tizayuca-Temazcalapa

Jaguey de Téllez

Pachuca

.También se contempla la instalación de complejos eléctricos en Tecámac y Mineral de la Reforma para soportar la operación de trenes eléctricos.

Así serán los trenes México-Pachuca

Aunque la presidenta y las autoridades no ofrecieron aún un anuncio definitivo sobre el diseño final de las unidades que operarán específicamente en esta ruta, el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario adelantó que los nuevos trenes del sistema ferroviario tendrán velocidades de diseño entre 160 y 200 km/h en vías dedicadas y modernas, pensadas para servicio de pasajeros interurbano.

Tren México-Pachuca El Gobierno dio a conocer los primeros detalles de los próximos trenes de pasajeros.

Estos trenes, parte de una licitación adjudicada a proveedores nacionales e internacionales, serán configurados para servir tanto tramos de alta demanda como interurbanos, con capacidad para cientos de pasajeros.

¿Cuándo estará listo el Tren México-Pachuca?

Durante la presentación, la presidenta Sheinbaum confirmó que la ruta México–Pachuca, al igual que otras conexiones ferroviarias como la de Ciudad de México–Querétaro y AIFA–Pachuca, está programada para entrar en operación en 2027.

Esta proyección coincide con los calendarios de construcción y pruebas de las vías y estaciones, así como con los procesos de certificación necesarios para garantizar la seguridad y eficiencia del servicio antes de ser abierto al público.