Aunque Presidenta se manifiesta en contra del nepotismo y ‘dedazos’, Morena debe rendir cuentas, dice diputado de MC

CDMX — Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su desacuerdo con las prácticas de “dedazo” o nepotismo para imponer candidatos en el país, el partido Morena es el que debe rendir cuentas y evitar que esto ocurra, señaló el diputado emecista Pablo Vázquez Ahued.

La jefa del Ejecutivol fue cuestionada respecto a la presunta campaña de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, con el fin de favorecer a su oficial mayor, Ricardo Salinas, como el próximo presidente municipal de Acapulco, a lo que la Presidenta reaccionó que esas prácticas “prianistas” que deben ser erradicadas.

“Antes sí era así ¿eh? En los gobiernos del PRIAN hubo dedazo y nombraban a alguien del partido del que provenían a todos los candidatos, desde presidentes municipales, diputados locales y gobernadores, todo”, expresó.

Durante los últimos días, empresarios guerrerenses han denunciado que la gobernadora morenista, hija del senador Félix Salgado Macedonio, asiste a reuniones privadas en las que presenta a Salinas como su favorito para ser candidato a Acapulco, e incluso, ha dicho que va respaldado por la Presidenta de la República.

Sheinbaum Pardo fue tajante, y negó tener “favoritos para gobernadores, presidentes municipales, diputados o senadores. En Morena pues hay un método muy claro para elegir a candidatos” (el método de la encuesta interna), dijo.

Al respecto, el diputado emecista consideró que el partido Morena debe pronunciarse contra estas conductas, y enfatizó que hace casi un año fueron los legisladores de esa bancada quienes frenaron que la reforma contra nepotismo entrara en vigor en las próximas elecciones intermedias de 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas y 31 congresos locales