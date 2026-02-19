Beca Rita Cetina 2026: fecha exacta de registro para recibir apoyo de uniformes y útiles escolares

Beca Rita Cetina 2026 La Beca Rita Cetina para educación primaria ha iniciado la primera fase del proceso este febrero de 2026.

La Beca Rita Cetina 2026 ya tiene calendario confirmado para quienes buscan el apoyo económico destinado a la compra de uniformes y útiles escolares.

El periodo de inscripción se abrirá del 2 al 19 de marzo de 2026, y el proceso se realizará en línea a través de la plataforma oficial del programa. Este lapso será clave para que madres, padres y tutores registren a estudiantes de primaria inscritos en escuelas públicas.

Antes de esta etapa, las autoridades educativas realizaron asambleas informativas en planteles para orientar sobre el procedimiento y resolver dudas relacionadas con el trámite.

¿Quiénes pueden recibir el apoyo de la beca Rita Cetina?

El programa está dirigido a estudiantes de educación básica en escuelas públicas, con el objetivo de fortalecer la permanencia de los alumnos y aliviar los gastos del ciclo escolar.

Para primaria, el beneficio consiste en un apoyo económico anual que se destina a la compra de artículos escolares, mientras que en secundaria el esquema contempla pagos bimestrales por familia.

Monto del apoyo para útiles y uniformes

Para el ciclo 2026, el programa contempla:

Apoyo anual aproximado de 2,500 pesos por estudiante de primaria , enfocado en uniformes y útiles.

, enfocado en uniformes y útiles. En secundaria, 1,900 pesos bimestrales por familia, con incrementos si hay más estudiantes inscritos.

Este esquema busca cubrir necesidades básicas al inicio del ciclo escolar y contribuir a reducir la carga económica en los hogares.

Requisitos básicos para el registro

Para completar la inscripción, se solicita información del tutor y del estudiante, entre la que destaca:

Datos del tutor

CURP

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Teléfono y correo electrónico

Datos del estudiante

CURP

Comprobante de estudios o inscripción

Estos elementos permiten validar la elegibilidad y garantizar que el apoyo llegue a quienes cumplen con los criterios del programa.

El registro solo estará disponible durante el periodo establecido, por lo que realizar el trámite a tiempo es fundamental para no quedar fuera del padrón de beneficiarios.

El programa forma parte de la estrategia federal para fomentar la continuidad educativa y reducir la deserción escolar mediante apoyos directos a las familias.