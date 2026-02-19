Beca Rita Cetina 2026: fecha exacta de registro para recibir apoyo de uniformes y útiles escolares

La Beca Rita Cetina 2026 ya tiene calendario confirmado para quienes buscan el apoyo económico destinado a la compra de uniformes y útiles escolares.
El periodo de inscripción se abrirá del 2 al 19 de marzo de 2026, y el proceso se realizará en línea a través de la plataforma oficial del programa. Este lapso será clave para que madres, padres y tutores registren a estudiantes de primaria inscritos en escuelas públicas.
Antes de esta etapa, las autoridades educativas realizaron asambleas informativas en planteles para orientar sobre el procedimiento y resolver dudas relacionadas con el trámite.
¿Quiénes pueden recibir el apoyo de la beca Rita Cetina?
El programa está dirigido a estudiantes de educación básica en escuelas públicas, con el objetivo de fortalecer la permanencia de los alumnos y aliviar los gastos del ciclo escolar.
Para primaria, el beneficio consiste en un apoyo económico anual que se destina a la compra de artículos escolares, mientras que en secundaria el esquema contempla pagos bimestrales por familia.
Monto del apoyo para útiles y uniformes
Para el ciclo 2026, el programa contempla:
- Apoyo anual aproximado de 2,500 pesos por estudiante de primaria, enfocado en uniformes y útiles.
- En secundaria, 1,900 pesos bimestrales por familia, con incrementos si hay más estudiantes inscritos.
Este esquema busca cubrir necesidades básicas al inicio del ciclo escolar y contribuir a reducir la carga económica en los hogares.
Requisitos básicos para el registro
Para completar la inscripción, se solicita información del tutor y del estudiante, entre la que destaca:
Datos del tutor
- CURP
- Identificación oficial
- Comprobante de domicilio
- Teléfono y correo electrónico
Datos del estudiante
- CURP
- Comprobante de estudios o inscripción
Estos elementos permiten validar la elegibilidad y garantizar que el apoyo llegue a quienes cumplen con los criterios del programa.
El registro solo estará disponible durante el periodo establecido, por lo que realizar el trámite a tiempo es fundamental para no quedar fuera del padrón de beneficiarios.
El programa forma parte de la estrategia federal para fomentar la continuidad educativa y reducir la deserción escolar mediante apoyos directos a las familias.