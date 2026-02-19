Detienen a dos presuntos extorsionadores en Mazatlán; operaban en el Mercado La Yarda

Extorsionadores Los implicados fueron detenidos con dinero y dosis de droga.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, autoridades federales detuvieron en Sinaloa a dos hombres identificados como presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada a extorsionar a comerciantes en el Mercado La Yarda, en Mazatlán. La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Gabinete de seguridad informa de la detención de dos extorsionadores en Sinaloa

Por medio de sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó de estas acciones, mismas que ayudan a detener la extorsión, delito que se ha vuelto prioritario atender a nivel nacional.

En seguimiento a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en Sinaloa, elementos de @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico y @FGRMexico detuvieron en Mazatlán a dos integrantes de una célula delictiva dedicada a extorsionar a comerciantes del mercado de abastos.

De acuerdo con las autoridades, tras labores de investigación de gabinete y campo se obtuvo información sobre un grupo criminal que obligaba a comerciantes del mercado a pagar cuotas periódicas a cambio de supuesta protección. Mediante trabajos de inteligencia se identificó el modo de operación y se desplegó un operativo en la zona.

Los dos sospechosos fueron detenidos en flagrancia cuando presuntamente realizaban el cobro de una de las cuotas. Durante la intervención se les aseguraron 100 mil pesos en efectivo, diversas dosis de narcótico y equipos telefónicos.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron que mantendrán operativos coordinados para combatir la extorsión y otros delitos de alto impacto en Sinaloa, con el objetivo de reducir la violencia y fortalecer la seguridad en la entidad.